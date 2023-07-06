Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Ангелина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) победно начала выступления в основе Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№167 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:3
Отметим, что матч дважды переносился из-за дождя.
Это была первая встреча теннисисток. Калинина во второй раз преодолела стартовый барьер в основе Уимблдона. В прошлом году во втором раунде она проиграла Лесе Цуренко.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны Бондар (№110 WTA) или Бьянки Андрееску (№50 WTA).
Также в четверг свои матчи выиграли Леся Цуренко и Элина Свитолина.
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