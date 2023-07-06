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Уимблдон
06 июля 2023, 14:35 | Обновлено 06 июля 2023, 15:03
3651
6

Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне

Ангелина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании

06 июля 2023, 14:35 | Обновлено 06 июля 2023, 15:03
3651
6
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) победно начала выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№167 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:3

Отметим, что матч дважды переносился из-за дождя.

Это была первая встреча теннисисток. Калинина во второй раз преодолела стартовый барьер в основе Уимблдона. В прошлом году во втором раунде она проиграла Лесе Цуренко.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны Бондар (№110 WTA) или Бьянки Андрееску (№50 WTA).

Также в четверг свои матчи выиграли Леся Цуренко и Элина Свитолина.

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Ангелина Калинина Джессика Бузас Манейро Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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RomeoBoss
Ангеліна теж перемогла!
Девчата сьогодні в ударі!
Дуже порадували! Дякую!✌🇺🇦
Ответить
+4
Трегубов Дмитрий
Маленька компенсація за футбол
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Коваленко
????
Ответить
0
T-800
за наше дерби с Петюней!!!
Ответить
0
Sergiy20
Виправте по тексту хто з ким грав
Ответить
0
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