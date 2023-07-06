Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) победно начала выступления в основе Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№167 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:3

Отметим, что матч дважды переносился из-за дождя.

Это была первая встреча теннисисток. Калинина во второй раз преодолела стартовый барьер в основе Уимблдона. В прошлом году во втором раунде она проиграла Лесе Цуренко.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны Бондар (№110 WTA) или Бьянки Андрееску (№50 WTA).

Также в четверг свои матчи выиграли Леся Цуренко и Элина Свитолина.