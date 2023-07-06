Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Леся в двух сетах разобралась с чешкой, которая на прошлой неделе выиграла травяной турнир
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка переиграла Катерину Синякову из Чехии (№32 WTA).
Уимблдон. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:1
Это был четвертый матч теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
Цуренко в третий раз преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне. Дальше третьего раунда на травяном мейджоре она еще не заходила.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№57 WTA).
Синякова на прошлой неделе выиграла травяной турнир в Бад-Хомбурге.
Также в четверг свои матчи выиграли Ангелина Калинина и Элина Свитолина.
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