Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка переиграла Катерину Синякову из Чехии (№32 WTA).

Уимблдон. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:1

Это был четвертый матч теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Цуренко в третий раз преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне. Дальше третьего раунда на травяном мейджоре она еще не заходила.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№57 WTA).

Синякова на прошлой неделе выиграла травяной турнир в Бад-Хомбурге.

Также в четверг свои матчи выиграли Ангелина Калинина и Элина Свитолина.