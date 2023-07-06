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  4. Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Уимблдон
06 июля 2023, 14:36 | Обновлено 06 июля 2023, 15:02
4281
8

Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову

Леся в двух сетах разобралась с чешкой, которая на прошлой неделе выиграла травяной турнир

06 июля 2023, 14:36 | Обновлено 06 июля 2023, 15:02
4281
8
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка переиграла Катерину Синякову из Чехии (№32 WTA).

Уимблдон. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:1

Это был четвертый матч теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Цуренко в третий раз преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне. Дальше третьего раунда на травяном мейджоре она еще не заходила.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№57 WTA).

Синякова на прошлой неделе выиграла травяной турнир в Бад-Хомбурге.

Также в четверг свои матчи выиграли Ангелина Калинина и Элина Свитолина.

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Леся Цуренко Катерина Синякова Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Андрей Залищук
Сьогодні просто свято в українському тенісі, молодці всі наші дівчата, особливо Леся доволі неочікувано обіграла сильну чешку
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
RomeoBoss
І Лесюня була на висоті проти Синякової!
Дуже впевнено пройшла Чешску тенесистку!
Девчата сегодні на висоті! Дякую Вам за приемний час!✌🇺🇦
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+3
Yuriy Yaniv
Дівчата молодці, мені от цікаво, чому чоловічий теніс в Україні на стільки позаду від жіночого…?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Володимир Коваленко
Це гвардія тенісу !
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0
T-800
в пиннаклспортс десь 20кф був на перемогу в своїй чверті, небагато для жіногочого теннісу останніх років
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0
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