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Дженоа
24.11.2024 13:30 – FT 2 : 2
Кальяри
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Италия
24 ноября 2024, 16:03 | Обновлено 24 ноября 2024, 16:04
236
0

Не хватает Малиновского. Дженоа не удержал победу над Кальяри

24 ноября был сыгран матч 14-го тура Серии А

24 ноября 2024, 16:03 | Обновлено 24 ноября 2024, 16:04
236
0
Не хватает Малиновского. Дженоа не удержал победу над Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября, в матче 14-го тура Серии A, «Дженоа» на своем поле принимала «Кальяри».

Для главного тренера хозяев, Патрика Виейры, это была первая игра после его очередного назначения.

Начало поединка для «Дженоа» сложилось неудачно. Уже на 8-й минуте гости заработали право на пенальти, который успешно реализовал Резван Марин.

Впрочем, хозяева быстро оправились: на 12-й минуте Мортен Френдруп сравнял счет.

Во втором тайме Фабио Миретти вывел команду Виейри вперед. Казалось, «Дженоа» уже обеспечил себе победу, но на 88-й минуте снова было зафиксировано нарушение правил в их штрафной площадке. Роберто Пиколли реализовал пенальти, установив окончательный счет - 2:2.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пока не может помочь «Дженоа» из-за травмы.

Серия А. 14-й тур. 24 ноября

Дженоа – Кальяри – 2:2

Голы: Френдруп, 12, Миретти, 59, - Марин, 8 (с пенальти), Пиколли, 88 (с пенальти)

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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Кальяри Руслан Малиновский Патрик Виейра
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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