Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Раньери. Сыграет ли Довбик? Составы на суперматч Наполи – Рома
Италия
24 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:17
1606
0

Дебют Раньери. Сыграет ли Довбик? Составы на суперматч Наполи – Рома

Поединок начнется 24 ноября в 19:00 по Киеву, Артем выйдет на поле с первых минут

24 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:17
1606
0
Дебют Раньери. Сыграет ли Довбик? Составы на суперматч Наполи – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 ноября состоится матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле в стартовом составе.

Это будет первый поединок Клаудио Раньери на посту наставник римлян после увольнения Ивана Юрича.

Стартовые составы на матч Наполи – Рома

По теме:
Дженоа - Кальяри - 2:2. Два пенальти от гостей. Видео голов и обзор матча
Не хватает Малиновского. Дженоа не удержала победу над Кальяри
«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку
стартовые составы Артем Довбик Рома Рим Наполи Наполи - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
Бокс | 24 ноября 2024, 10:05 2
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри

Джастис Хуни считает, что верх снова возьмет украинец

Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 ноября 2024, 13:30 6
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Конкуренты свои победы добыли – настала очередь команды Ротаня

ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
Бокс | 24.11.2024, 07:05
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Футбол | 24.11.2024, 13:38
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на игру против Леганеса
Футбол | 24.11.2024, 18:08
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на игру против Леганеса
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на игру против Леганеса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 13
Футбол
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
23.11.2024, 01:49
Бокс
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52 4
Бокс
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
23.11.2024, 04:32
Футбол
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01
Бокс
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
23.11.2024, 07:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем