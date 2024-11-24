Италия24 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:17
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Дебют Раньери. Сыграет ли Довбик? Составы на суперматч Наполи – Рома
Поединок начнется 24 ноября в 19:00 по Киеву, Артем выйдет на поле с первых минут
24 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:17
1606
0
24 ноября состоится матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.
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Поединок пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле в стартовом составе.
Это будет первый поединок Клаудио Раньери на посту наставник римлян после увольнения Ивана Юрича.
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Стартовые составы на матч Наполи – Рома
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