В воскресенье, 24 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

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«Рух» начал сезон с высокими ожиданиями, но сейчас команда находится в кризисе, имея серию из восьми матчей без побед в чемпионате. Причины неудач могут находиться в ограниченной ротации состава и травмах игроков. Несмотря на это, отдельные футболисты, например, Алексей Сыч, дебютировавший в национальной сборной, продолжают показывать высокий уровень.

«Левый берег» также не выигрывал в восьми матчах подряд, а их атака находится в продолжительном кризисе, поскольку команда не забивала уже 723 минуты. Вратарь Максим Механив спасает киевлян, демонстрируя отличную игру и стабильность. Во время паузы команда провела товарищеский матч с «Полесьям», но потерпела поражение 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Левый берег» в украинской версии сайта.

Рух Львов Левый Берег