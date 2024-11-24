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Премьер-лига
Рух Львов
24.11.2024 18:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 07:23 |
49
0

Рух – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

24 ноября 2024, 07:23 |
49
0
Рух – Левый берег. Текстовая трансляция матча
Рух Львов

В воскресенье, 24 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух» начал сезон с высокими ожиданиями, но сейчас команда находится в кризисе, имея серию из восьми матчей без побед в чемпионате. Причины неудач могут находиться в ограниченной ротации состава и травмах игроков. Несмотря на это, отдельные футболисты, например, Алексей Сыч, дебютировавший в национальной сборной, продолжают показывать высокий уровень.

«Левый берег» также не выигрывал в восьми матчах подряд, а их атака находится в продолжительном кризисе, поскольку команда не забивала уже 723 минуты. Вратарь Максим Механив спасает киевлян, демонстрируя отличную игру и стабильность. Во время паузы команда провела товарищеский матч с «Полесьям», но потерпела поражение 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Левый берег» в украинской версии сайта.

Рух Львов
24 ноября 2024 -
18:00
Левый Берег
Победа Руха 1.49 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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