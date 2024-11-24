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Премьер-лига
Рух Львов
24.11.2024 18:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 07:07 | Обновлено 24 ноября 2024, 07:19
109
0

Рух – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У кого-то после игры (может, и у обеих команд) в пассиве будет девятиматчевая безвыигрышная серия

24 ноября 2024, 07:07 | Обновлено 24 ноября 2024, 07:19
109
0
Рух – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух Львов

В воскресенье, 24 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевский «Левый берег». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

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Рух

«Рух» перед стартом сезона выглядел как минимум претендентом на если не еврокубки, то борьбу за них. До сих пор в памяти последний тур прошедшего первенства, в котором только чудо (а точнее, странное поражение «Шахтера» «Полесью») не позволили львов'янам попробовать свои силы на международной арене.

Однако неплохое начало чемпионата сменилось на затяжную серию без побед, которая составляет восемь матчей. В УПЛ команда последний раз побеждала еще 30 августа, после чего чередовала только ничьи с поражениями. Правда, была победа в Кубке Украины над «Карпатами», но и она состоялась на фоне поражения тем же «Карпатам» в чемпионате.

В чем проблема львовян, пока неизвестно. Возможно, в кадровой ситуации, ведь на поле выходят практически одни и те же игроки, при отсутствии их подменяют юниоры, но стабильности при таких условиях вряд ли нужно ждать. Например, не готов играть основной центрбек Дидик, а о давно травмированном Сапуге уже и вспоминать не будем, поскольку вряд ли клуб в ближайшей перспективе на него надеется (после восстановления – конечно, да, недаром же Сапуга когда-то был главным трансферным активом команды).

Правый защитник команды Алексей Сыч получил вызов в национальную сборную Украины и уже успел дебютировать за нее, получив довольно неплохие отзывы от Сергея Реброва. Также стоит отметить атакующую пару Квасница-Краснопир, которая своими голами принесла молодежной сборной ничью с итальянскими ровесниками. Также за сборную Гваделупы отыграл вингер Фредди Плюман.

Левый берег

Как и «Рух», «Левый берег» имеет долгую безвыигрышную серию, причем такой же длины – те же восемь матчей. В последний раз киевляне побеждали еще 1 сентября, когда на выезде довольно неожиданно победили ровенский «Верес» со счетом 3:1.

Но если «Рух» забивает, то у «Левого берега» картина печальнее. Уже 723 минуты команда не может поразить ворота соперников, форварды находятся на голодном пайке. Как итог, «Левый берег» находится в зоне переходных матчей.

Вратарь команды Максим Механив делает чудеса в рамке, в частности, в матче перед паузой на игры национальных сборных только суперигра кипера не позволила «Левому берегу» проиграть «Ингульцу». Стоит отметить, что Механив все матчи проводит без замен и не пропустил ни одной игры в УПЛ.

Во время международной паузы «аисты» пробовали поклевать житомирских «волков» в товарищеском матче, но в итоге оказались укушенными – «Полесье» победило 2:1.

Статистика встреч

«Левый берег» является абсолютным дебютантом УПЛ и не встречался с «Рухом» ни разу – ни в официальных матчах, ни в товарищеских.

Ориентировочные составы

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Роман – Пигурский, Пастух – Квасница, Федор, Карабин – Краснопир

«Левый берег»: Механив – Семенов, Астахов, Акимов, Сиднней – Войцеховский, Косовский – Галас, Приходько, И. Когут – Сухоручко.

Прогноз на противостояние

«Рух» будет иметь неплохую возможность прервать свою не слишком хорошую серию. «Левый берег», конечно, является боевой командой, но за счет качества игроков победить должны львов'яне.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
24 ноября 2024 -
18:00
Левый Берег
Победа Руха 1.49 Сделать ставку
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Рух Львов Левый Берег Киев Рух - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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