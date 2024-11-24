Рух – Левый Берег – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25
24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и Левый Берег.
Поединок прошел на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Единственный гол на 45+1-й минуте забил Ярослав Карабин, который реализовал пенальти.
Рефери назначил 11-метровый после того, как Андрей Якимив сбил Романа Дидыка в своей штрафной площади.
УПЛ 2024/25. 14-й тур, 24 ноября
Рух – Левый Берег – 1:0
Гол: Карабин, 45+1 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
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