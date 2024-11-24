24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и Левый Берег.

Поединок прошел на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол на 45+1-й минуте забил Ярослав Карабин, который реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Андрей Якимив сбил Романа Дидыка в своей штрафной площади.

УПЛ 2024/25. 14-й тур, 24 ноября

Рух – Левый Берег – 1:0

Гол: Карабин, 45+1 (пен.)

Видеообзор матча: