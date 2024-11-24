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  4. Рух – Левый Берег – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола, обзор матча
Премьер-лига
Рух Львов
24.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 23:00
154
0

Рух – Левый Берег – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25

24 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 23:00
154
0
Рух – Левый Берег – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола, обзор матча
УПЛ

24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и Левый Берег.

Поединок прошел на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Ярослав Карабин, который реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Андрей Якимив сбил Романа Дидыка в своей штрафной площади.

УПЛ 2024/25. 14-й тур, 24 ноября

Рух – Левый Берег – 1:0

Гол: Карабин, 45+1 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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Андрей Якимив Роман Дидык пенальти Ярослав Карабин видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Левый Берег Киев Рух - Левый Берег
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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