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Премьер-лига
Рух Львов
24.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:11
627
1

Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег

Киевская команда уже девять матчей не побеждает

24 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:11
627
1
Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег
Левый берег

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 14 тур

«Рух» – «Левый берег» – 1:0

Гол: Карабин, 45, пен

Предупреждения: Дидык, 45+2, Слюбик , 46 – Дедух, 57, Роман, 68

«Рухе»: Ледвий – Cыч, Холод, Слюбик (Пидгурский, 52), Роман – Дидик – Квасница, Федор (Рунич, 78), Карабин (Плюман, 78), Клайвер (Притула, 67) – Краснопор (Климчук, 67)

«Левый берег»: Механов – Астахов, Акимов, Семенов, Сиднней – Банада (Спиваков, 46), Дедух – Войцеховский (Галас, 78), И. Когут (Непейпиев, 78) – М. Когут (Кобзар, 85), Синица (Сухоручко, 46)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

РУХ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев Рух - Левый Берег отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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sania
Правильно було б "завдяки лівому пенальті"
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