Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег
Киевская команда уже девять матчей не побеждает
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Украинская Премьер-лига. 14 тур
«Рух» – «Левый берег» – 1:0
Гол: Карабин, 45, пен
Предупреждения: Дидык, 45+2, Слюбик , 46 – Дедух, 57, Роман, 68
«Рухе»: Ледвий – Cыч, Холод, Слюбик (Пидгурский, 52), Роман – Дидик – Квасница, Федор (Рунич, 78), Карабин (Плюман, 78), Клайвер (Притула, 67) – Краснопор (Климчук, 67)
«Левый берег»: Механов – Астахов, Акимов, Семенов, Сиднней – Банада (Спиваков, 46), Дедух – Войцеховский (Галас, 78), И. Когут (Непейпиев, 78) – М. Когут (Кобзар, 85), Синица (Сухоручко, 46)
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Стадион: «Арена Львов» (Львов)
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