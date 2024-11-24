Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег

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Украинская Премьер-лига. 14 тур

«Рух» – «Левый берег» – 1:0

Гол: Карабин, 45, пен

Предупреждения: Дидык, 45+2, Слюбик , 46 – Дедух, 57, Роман, 68

«Рухе»: Ледвий – Cыч, Холод, Слюбик (Пидгурский, 52), Роман – Дидик – Квасница, Федор (Рунич, 78), Карабин (Плюман, 78), Клайвер (Притула, 67) – Краснопор (Климчук, 67)

«Левый берег»: Механов – Астахов, Акимов, Семенов, Сиднней – Банада (Спиваков, 46), Дедух – Войцеховский (Галас, 78), И. Когут (Непейпиев, 78) – М. Когут (Кобзар, 85), Синица (Сухоручко, 46)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

РУХ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА