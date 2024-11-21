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Премьер-лига
Рух Львов
24.11.2024 18:00 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 23:03 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:08
13
0

Рух – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

21 ноября 2024, 23:03 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:08
13
0
Рух – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 24 ноября, в 18:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовский «Рух» и киевский «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Рух – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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