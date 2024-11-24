Младен БАРТУЛОВИЧ: «Шахтеру было очень сложно играть с нами»

Хорватский главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал в интервью Sport.ua недавние матчи против «Шахтера» в Кубке Украины и в Украинской Премьер-лиге.

«Да, у нас как раз получились в коротком промежутке времени две игры с «Шахтером». В кубковом поединке «Шахтер» играл с нами после матча с «Динамо». Они и мы имели мало времени на восстановление, всего три дня. Мы были в одинаковых условиях. Скажу, что у нас была очень хорошая возможность в этой игре достичь положительного результата.

Но «Шахтер» забил свой гол. Да, мы имели возможности, когда могли отыграться, но не сумели этого сделать и проиграли матч на Кубок. А игра в чемпионате сложилась по-другому. Да, мы вели в счете, но «Шахтер» очень хорошо выглядел в этой встрече, особенно в психологическом плане после победы над «Янг Бойз». В итоге дончане прибавили во втором тайме и сумели победить.

С Пушичем я не много общался. Я его так хорошо не знаю, как Станича и Срну. С Марио Станичем я очень много общался после двух матчей с «Шахтером». У нас с ним очень хорошее общение. Он похвалил нашу команду.

«Шахтеру» было очень сложно играть с нами. Он отметил то, что наша команда не закрывалась с «Шахтером», как это делают многие команды в Украине. Ему понравилось то, что мы стараемся играть в футбол и хотим играть на атаку, не только защищаться. Станич очень положительно отнесся к этому. А с Дарио мы уже давно общаемся. Мы обсуждали много вопросов, которые есть в украинском футболе. Мне всегда приятно общаться с ними. Это мои друзья хорваты! Мы всегда с ними общаемся!»