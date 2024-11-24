Младен БАРТУЛОВИЧ: «Украина может пройти Бельгию, а Хорватия – Францию»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua накануне важного для луганчан матча с «Полесьем» высказался о своей команде, а также ответил на вопросы касательно сборной Украины и Хорватии в Лиге наций.

– Младен, в понедельник «Зарю» ждет важный матч с сильным соперником «Полесьем»! Как готовитесь к этому матчу и что от него ждете?

– Да, это будет очень важный матч для нас. «Полесье» - это сильный соперник. Игра будет на выезде. Мы серьезно готовимся к этому поединку. Очень много времени у нас было для подготовки. Мы провели спарринг с «Колосом». Весь недельный цикл мы готовимся целенаправленно к игре с «Полесьем». Мы изучаем соперника и готовимся к серьезной игре.

– Перед перерывом на матчи сборных «Заря» проиграла «ЛНЗ» (1:2) и «Шахтеру» (1:3). Но вы можете занести себе в актив то, что в обоих поединках «Заря» выиграла первые таймы. Как прокомментируете те поединки?

– Да, два те матча мы проиграли. Особенно обидным было поражение от «ЛНЗ». Мы не заслуживали на это поражение. Мы вели в счете и у нас было достаточно много возможностей для того, чтобы забить второй мяч и в принципе закрыть игру. Мы пропустили в той встрече необязательные голы и очень обидно проиграли тот матч. А «Шахтер» есть «Шахтер». Мы в принципе очень хорошо оборонялись в поединке с дончанами. Мы сумели забить гол, но «Шахтер» очень хорошо выглядел в этой игре и не позволил нам создать много моментов. В кубковой игре против «Шахтера» у нас было больше возможностей забивать, чем в поединке чемпионата Украины. Конечно, у «Шахтера» есть большой список футболистов. Они могут спокойно делать замены, прибавлять по ходу встречи и выигрывать матчи во втором тайме.

– Вообще, как оцените два матча с «Шахтером» с учетом Кубка Украины? Так получилось, что «Заре» пришлось сыграть с донецкой командой, которая как раз набрала ход!

– Да, у нас как раз получились в коротком промежутке времени две игры с «Шахтером». В кубковом поединке «Шахтер» играл с нами после матча с «Динамо». У них и у нас было мало времени на восстановление, всего три дня. Мы находились в одинаковых условиях. Скажу, что у нас была очень хорошая возможность в этой игре добиться положительного результата. Но «Шахтер» забил свой гол. Да, у нас были возможности, когда мы могли отыграться, но не сумели этого сделать и проиграли матч на Кубок. А игра в чемпионате сложилась по-другому. Да, мы вели в счете, но «Шахтер» очень хорошо выглядел в этой встрече, особенно в психологическом плане после победы над «Янг Бойз». В итоге дончане прибавили во втором тайме и сумели победить.

– В матчах с «Шахтером» как-то общались с Марино Пушичем, Марио Станичем, Дарио Срной? О чем говорили?

– С Пушичем я не много общался. Я его так хорошо не знаю, как Станича и Срну. С Марио Станичем я очень много общался после двух матчей с «Шахтером». У нас с ним очень хорошее общение. Он похвалил нашу команду. «Шахтеру» было очень сложно играть с нами. Он отметил то, что наша команда не закрывалась с «Шахтером» так как это делают многие команды в Украине. Ему понравилось то, что мы пытаемся играть в футбол и хотим играть на атаку, не только обороняться. Станич очень позитивно к этому отнесся. А с Дарио мы уже очень давно общаемся. Мы обсуждали многие вопросы, которые есть в украинском футболе. Мне всегда приятно общаться с ними. Это мои друзья хорваты! Мы всегда с ними общаемся!

– Что можете сказать о нападающих «Зари» Владиславе Супряге и Филиппе Будковском? В какой они форме?

– Филипп и Влад готовятся к матчам, работают. Они находятся в хорошей физической форме. Они профессионалы. Есть большая надежда на них. Мы надеемся, что в этих важных играх они принесут нам результативные действия и помогут достичь результата, который мы всей командой ждем.

– Сборная Хорватии проиграла Шотландии (0:1), но сыграла вничью с Португалией (1:1). Как прокомментируете финиш хорватов в этом групповом этапе Лиги наций?

– Да, Хорватия проиграла шотландцам. Но, я считаю, что очень хороший первый тайм был в поединке с Шотландией, где они должны были повести в счете. У хорватов было много возможностей забивать, но не забили. А перед перерывом еще и красную карточку получили. Во втором тайме совсем по-другому игра складывалась. В итоге проиграли матч, который не должны были проигрывать. Тем самым усложнили себе ситуацию. Но, тем не менее, в заключительном туре в Сплите при классной атмосфере хорваты сумели сыграть 1:1 с Португалией, которая уже не была такой мотивированной. Португальцы к шестому туру уже решили свои задачи. А Хорватия сыграла вничью и осталась в Группе А. Также хорватская сборная пробилась в плей-офф, где ей предстоит встретиться с французами. В принципе задача решена и можно считать, что для сборной Хорватии это был успешный цикл в Лиге наций. Самое главное, что все задачи были решены!

– Какие шансы у Хорватии снова выйти в финал Лиги наций и, может, попробовать выиграть титул?

– У Хорватии будет игра с французами. Понятно, что французы – фавориты в этих двух играх. Но, я считаю, что Франция все равно сейчас не такая сильная, как тогда, когда она обыгрывала Хорватию на чемпионате мира. Шансы у Хорватии есть, потому что в сборной идет смена поколений. Добавились многие хорошие молодые игроки к команде в этой Лиге наций. Все может быть! Я надеюсь, что Хорватия сможет удивить всех и пройти Францию.

– Что скажете по игре сборной Украины? Сумели сыграть вничью с Грузией и победили Албанию!

– Я считаю, что все равно все переоценили возможности Грузии и Албании. Я все равно считаю, что Украина сильнее этих сборных, и она заслуженно вышла из этой группы. У Украины есть возможность попасть в Группу А. Да, может в ранних матчах потеряли очки, где не нужно было их терять. У команды были проблемы, в том числе травмированные футболисты. Но все равно, итог неплохой для сборной Украины. И надо все равно учитывать все различные факторы и в каком состоянии находится страна. Поэтому надо гордиться своей сборной и поддерживать ее в любом случае. Нужно радоваться, что сборная сумела выйти из этой группы. Я считаю, что в игре с Бельгией все возможно для Украины. Я считаю, что у Украины есть очень хорошие и талантливые футболисты, есть исполнители, которые играют за границей.

– Игра каких футболистов сборной Украины вам понравилась больше всего?

– Не хотелось бы никого выделять из сборной Украины. Я считаю, что сборная Украины всегда славилась своей командной игрой. У Украины всегда команда действует хорошо.

– Ты все-таки думаете, что шансы у Украины в противостоянии с Бельгией в рамках плей-офф Лиги наций есть?

– Я считаю, что у Бельгии уже не та сборная. И матч Украины с бельгийцами на чемпионате Европы показал, что можно с ними играть, что это «золотое поколение» Бельгии ушло. Сейчас за сборную Бельгии играют новые футболисты. Я считаю, что все может быть в этих двух играх. С хорошим настроем Украина может пройти Бельгию.