Польша24 ноября 2024, 17:07 |
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ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в чемпионате Польши
Владислав Кочергин отличился забитым мячом за «Ракув»
24 ноября 2024, 17:07 |
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24 ноября проходит матч 16-го тура Чемпионата Польши между «Ракувом» и «Корной Кельце».
Первый гол в матче забил украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин на 23-й минуте, после подачи углового украинец подхватил мяч и нанес удар из-за пределов штрафной, после рикошета мяч залетел в ворота.
Этот гол стал для Владислава третьим в сезоне.
Видео гола можно просмотреть в Telegram-канале.
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