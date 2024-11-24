ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в чемпионате Польши

24 ноября проходит матч 16-го тура Чемпионата Польши между «Ракувом» и «Корной Кельце».

Первый гол в матче забил украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин на 23-й минуте, после подачи углового украинец подхватил мяч и нанес удар из-за пределов штрафной, после рикошета мяч залетел в ворота.

Этот гол стал для Владислава третьим в сезоне.

Видео гола можно просмотреть в Telegram-канале.