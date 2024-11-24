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  4. ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в чемпионате Польши
Польша
24 ноября 2024, 17:07 |
522
0

ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в чемпионате Польши

Владислав Кочергин отличился забитым мячом за «Ракув»

24 ноября 2024, 17:07 |
522
0
ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

24 ноября проходит матч 16-го тура Чемпионата Польши между «Ракувом» и «Корной Кельце».

Первый гол в матче забил украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин на 23-й минуте, после подачи углового украинец подхватил мяч и нанес удар из-за пределов штрафной, после рикошета мяч залетел в ворота.

Этот гол стал для Владислава третьим в сезоне.

Видео гола можно просмотреть в Telegram-канале.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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