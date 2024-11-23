Другие новости23 ноября 2024, 04:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 04:37
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ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
Жена Александра Зинченко поделилась позитивными эмоциями
23 ноября 2024, 04:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 04:37
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Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко – Влада – показала как их семья отреагировала на первый снег, который выпал в Лондоне.
Известая телеведущая опубликовала милое селфи с дочками – Евой и Леей.
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В кадре мама и детишки всячески радуются такой погоде, лепят снеговика и наслаждаются совместным времяпровождением.
Напомним, что Влада и Александр поженились в 2020-м году.
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