ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками

Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко – Влада – показала как их семья отреагировала на первый снег, который выпал в Лондоне.

Известая телеведущая опубликовала милое селфи с дочками – Евой и Леей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В кадре мама и детишки всячески радуются такой погоде, лепят снеговика и наслаждаются совместным времяпровождением.

Напомним, что Влада и Александр поженились в 2020-м году.