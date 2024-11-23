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23 ноября 2024, 04:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 04:37
704
0

ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками

Жена Александра Зинченко поделилась позитивными эмоциями

23 ноября 2024, 04:32 | Обновлено 23 ноября 2024, 04:37
704
0
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
Instagram. Александр и Влада Зинченко вместе с дочками

Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александр ЗинченкоВлада – показала как их семья отреагировала на первый снег, который выпал в Лондоне.

Известая телеведущая опубликовала милое селфи с дочками – Евой и Леей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В кадре мама и детишки всячески радуются такой погоде, лепят снеговика и наслаждаются совместным времяпровождением.

Напомним, что Влада и Александр поженились в 2020-м году.

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Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко сборная Украины по футболу Арсенал Лондон фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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