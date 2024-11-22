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  4. Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Италия
22 ноября 2024, 16:25 |
3936
0

Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике

Клаудио Раньери заявил, что у украинца все хорошо

22 ноября 2024, 16:25 |
3936
0
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новый главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об украинском нападающем Артеме Довбике.

– Как чувствует себя Добвик? Каким центрфорвардом может быть украинец?

– У Довбика все хорошо.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, о чем Клаудио Раньери разговаривал с Артемом Довбиком во время первой очной встречи.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Вербинський Источник: Roma News
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