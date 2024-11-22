Италия22 ноября 2024, 16:25 |
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Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Клаудио Раньери заявил, что у украинца все хорошо
22 ноября 2024, 16:25 |
3936
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Новый главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об украинском нападающем Артеме Довбике.
– Как чувствует себя Добвик? Каким центрфорвардом может быть украинец?
– У Довбика все хорошо.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, о чем Клаудио Раньери разговаривал с Артемом Довбиком во время первой очной встречи.
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