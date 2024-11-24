24 ноября проходит матч 12-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ипсвич и Манчестер Юнайтед.

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Коллективы играют на стадионе Портман Роуд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Уже на 2-й минуте поединка счет был открыт – с передачи Амада Диалло отличился Маркус Рэшфорд.

Красные дьяволы проводят первый матч под руководством Рубена Аморима, который возглавил команду после увольнения Эрика тен Хага.

❗️ ВИДЕО. Манчестер Юнайтед забил гол на 2-й минуте дебютного матча Аморима