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Англия
24 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:43
419
0

ВИДЕО. Манчестер Юнайтед забил гол на 2-й минуте дебютного матча Аморима

Маркус Рэшфорд быстро вывел красных дьяволов вперед в поединке против Ипсвича

24 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:43
419
0
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед забил гол на 2-й минуте дебютного матча Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября проходит матч 12-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ипсвич и Манчестер Юнайтед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Портман Роуд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Уже на 2-й минуте поединка счет был открыт – с передачи Амада Диалло отличился Маркус Рэшфорд.

Красные дьяволы проводят первый матч под руководством Рубена Аморима, который возглавил команду после увольнения Эрика тен Хага.

❗️ ВИДЕО. Манчестер Юнайтед забил гол на 2-й минуте дебютного матча Аморима

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Амад Диалло Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Рубен Аморим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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