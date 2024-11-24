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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «За нами было преимущество, но не удалось победить»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 24 ноября 2024, 17:59
325
0

Сергей ШИЩЕНКО: «За нами было преимущество, но не удалось победить»

Наставник «Оболони» высказался о поражении «Кривбасса»

24 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 24 ноября 2024, 17:59
325
0
Сергей ШИЩЕНКО: «За нами было преимущество, но не удалось победить»
ФК Кривбасс. Сергей Шищенко

24 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Кривбассом». Главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко высказался о поражении в игре:

– Сергей Юрьевич, сегодня довольно тяжелый матч с «Кривбассом». Показалось, что была равная игра и команда не заслужила этого поражения. Что скажете?

– Очень классный матч в нашем исполнении. Мы очень хотели победить, потому что нам нужны очки для того, чтобы выйти из этой ситуации. Мы очень плодотворно готовились к «Кривбассу», анализировали их игру, проблемы, которые у них есть в игре, мы хотели использовать эти моменты. Но те подходы, которые были сегодня к воротам соперника, нам воплотить в голы не удалось. Одна ошибка привела к тому, что мы проиграли сегодня матч. Я очень благодарен ребятам за отношение, за игру, это очень досадное поражение. Я считаю, что второй тайм был за нами, и мы очень мощно сыграли. За нами было преимущество, но его не удалось воплотить в победу.

– Во втором тайме ваша команда пыталась взять мяч под свой контроль. Чего в действительности не хватило, потому что было очень много подходов, но они не завершились опасностью?

– Мы очень много работаем на тренировках. На этой неделе ребята очень много работали с мячом в позиционных атаках, ведь мы понимали, что «Кривбасс» очень низко садится, когда у соперника мяч. Потому нам очень важны были эти позиционные атаки. Мы на этой неделе каждый день тренировались, и у нас это очень неплохо получалось. Зачем это? Для того чтобы когда будут такие моменты, которые были во втором тайме, чтобы ребята понимали, как им действовать в той или иной ситуации. Действительно у нас были неплохие подходы, но качество завершения было проблемным. Мы будем анализировать и улучшать это уже в тренировочном процессе.

– Какое самочувствие Мединского и Грисьо?

– У Грисьо все в порядке, а у Мединского будет обследование, потому что есть определенные проблемы.

– Следующий матч у вас против «Левого Берега». Это принципиальное противостояние. Какие у вас мысли об этом поединке?

– Каждый матч принципиальный, потому что нужно набирать очки, и «Левый Берег» - не исключение. Будем уже готовиться в нормальном режиме, как и готовились к каждому сопернику. Ребята отдохнут завтра и уже будем настраиваться на «Левый Берег».

– Будете настраивать команду на победу или на ничью?

– Мы все хотим побеждать, любая команда хочет побеждать. Футбол, любой спорт, чтобы побеждать. Конечно, мы хотим трех очков, но как будет складываться матч - это уже игра покажет, мы не можем что-то спрогнозировать. Ничья – это тоже положительный результат, потому что одно очко, любое набранное очко – это результат, ведь это не поражение. Все покажет игра, но будем настраиваться, конечно, на победу.

– Удивил ли сегодня «Кривбасс»?

– Удивлен тем, что они не так агрессивно действовали, потому что я знаю, как может играть «Кривбасс». Это, конечно, наша заслуга, потому что мы не дали им сыграть так, как они планировали. У них очень скоростные игроки в атаке, потому удивило, что не так выразительно они сыграли в атаке.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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