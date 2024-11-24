Сергей ШИЩЕНКО: «Одна ошибка и мы проиграли матч»
В матче 12-го тура киевская «Оболонь» встречалась с «Кривбассом»
Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко поделился своими впечатлениями после матча 14-го тура УПЛ с «Кривбассом»:
«Команда провела очень хороший матч. Мы хотели победить, но опять не повезло. Играли против очень сильной команды, мы анализировали соперника и пытались использовать свои шансы, но, к сожалению, не удалось.
Одна ошибка стоила нам поражения. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, но это преимущество нужно реализовывать в результат. Вместо этого имеем минимальное поражение.
Мы очень много работаем. На этой неделе сделали все, чтобы одержать победу, но нам не хватает завершения. Это то, что обязательно нужно улучшать.
Для нас каждый матч принципиальный, ведь нужно набирать очки. Сейчас готовимся к игре против «Левого Берега», – отметил Сергей Шищенко.
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