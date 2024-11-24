Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа - Кальяри - 2:2. Два пенальти от гостей. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Дженоа
24.11.2024 13:30 – FT 2 : 2
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 ноября 2024, 17:50 |
100
0

Дженоа - Кальяри - 2:2. Два пенальти от гостей. Видео голов и обзор матча

24 ноября был сыгран матч 14-го тура Серии А

24 ноября 2024, 17:50 |
100
0
Дженоа - Кальяри - 2:2. Два пенальти от гостей. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в матче 14-го тура Серии A «Дженоа» на своем поле принимала «Кальяри».

Хозяева выигрывали 2:1 до 88-й минуты, но из-за ошибки в защите и пенальти соперника, счет изменился.

«Кальяри» открыли счет также с пенальти.

Патрик Виейра не смог обеспечить победу в дебютной игре.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы.

Серия А. 14-й тур. 24 ноября

Дженоа – Кальяри – 2:2

Голы: Френдруп, 12, Миретти, 59, - Марин, 8 (с пенальти), Пиколли, 88 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Пикколи (Кальяри).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Дженоа).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Френдруп (Дженоа).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Кальяри).
По теме:
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед забил гол на 2-й минуте дебютного матча Аморима
Дебют Раньери. Сыграет ли Довбик? Составы на суперматч Наполи – Рома
Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз – 104:94. Видеообзор матча НБА
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Кальяри Патрик Виейра видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера
Футбол | 24 ноября 2024, 18:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера

Стив Купер не смог оправдать надежды руководства клуба

ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
Футбол | 24 ноября 2024, 04:46 13
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским

Жена главного тренера киевского Динамо приоткрыла занавес семейной жизни

Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Футбол | 24.11.2024, 07:25
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Футбол | 23.11.2024, 20:30
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.11.2024, 13:30
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 1
Футбол
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
22.11.2024, 21:25 2
Теннис
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
23.11.2024, 04:32
Футбол
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
23.11.2024, 01:49
Бокс
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05
Бокс
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем