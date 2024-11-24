Дженоа - Кальяри - 2:2. Два пенальти от гостей. Видео голов и обзор матча
24 ноября был сыгран матч 14-го тура Серии А
24 ноября в матче 14-го тура Серии A «Дженоа» на своем поле принимала «Кальяри».
Хозяева выигрывали 2:1 до 88-й минуты, но из-за ошибки в защите и пенальти соперника, счет изменился.
«Кальяри» открыли счет также с пенальти.
Патрик Виейра не смог обеспечить победу в дебютной игре.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы.
Серия А. 14-й тур. 24 ноября
Дженоа – Кальяри – 2:2
Голы: Френдруп, 12, Миретти, 59, - Марин, 8 (с пенальти), Пиколли, 88 (с пенальти)
Видео голов и обзор матча
События матча
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