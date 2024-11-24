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Англия
24 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:26
2289
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера

Стив Купер не смог оправдать надежды руководства клуба

24 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:26
2289
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Лестер» объявил об увольнении Стива Купера с должности главного тренера из-за неутешительных результатов команды.

За последние 5 матчей Лестер добыл лишь 1 ничью и 4 поражения.

Купер возглавил клуб летом 2024 года после перехода Энцо Марески в «Челси». Также уволены ассистент тренера Алан Тейт и аналитик Стив Рэндс. Тренировочный процесс временно возьмет на себя Бен Доусон.

После 12-го тура «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками.

В сезоне 2015/16 «Лестер» сенсационно выиграл Английскую Премьер-лигу.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Serhii P.
В нього морда тупа, тому такі результати не дивина
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