ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера
Стив Купер не смог оправдать надежды руководства клуба
Футбольный клуб «Лестер» объявил об увольнении Стива Купера с должности главного тренера из-за неутешительных результатов команды.
За последние 5 матчей Лестер добыл лишь 1 ничью и 4 поражения.
Купер возглавил клуб летом 2024 года после перехода Энцо Марески в «Челси». Также уволены ассистент тренера Алан Тейт и аналитик Стив Рэндс. Тренировочный процесс временно возьмет на себя Бен Доусон.
После 12-го тура «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками.
В сезоне 2015/16 «Лестер» сенсационно выиграл Английскую Премьер-лигу.
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