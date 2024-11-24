ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера

Футбольный клуб «Лестер» объявил об увольнении Стива Купера с должности главного тренера из-за неутешительных результатов команды.

За последние 5 матчей Лестер добыл лишь 1 ничью и 4 поражения.

Купер возглавил клуб летом 2024 года после перехода Энцо Марески в «Челси». Также уволены ассистент тренера Алан Тейт и аналитик Стив Рэндс. Тренировочный процесс временно возьмет на себя Бен Доусон.

После 12-го тура «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками.

В сезоне 2015/16 «Лестер» сенсационно выиграл Английскую Премьер-лигу.