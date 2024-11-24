Стал известен первый трансфер Маскерано в Интер Майами. Это шаг к легенде

Аргентинский наставник Хавьер Маскерано, которого американская пресса сватает на пост главного тренера «Интер Майами», определился с футболистом, которого хочет видеть среди своих первых новичков в новой команде.

Маскерано уже попросил боссов «цапель» подписать в клуб Неймара, ныне имеющего контракт с саудовским «Аль-Хилялем».

С подписанием Неймара Маскерано получит возможность воссоединить в составе «Интер Майами» легендарное трио времен «Барселоны», состоящее из Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара, которое называли MSN. Потенциальный трансфер бразильца в стан «цапель» в США уже называют шагом к легенде.

Отметим, что накануне Неймар сам дал понять, что был бы не прочь перебраться в США и стать новичком «Интер Майами».

Контракт бразильца с «Аль-Хилялем» истекает летом 2025 года.