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Major League Soccer
24 ноября 2024, 17:15 |
507
2

Стал известен первый трансфер Маскерано в Интер Майами. Это шаг к легенде

Аргентинский специалист настаивает на подписании Неймара

24 ноября 2024, 17:15 |
507
2
Стал известен первый трансфер Маскерано в Интер Майами. Это шаг к легенде
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Аргентинский наставник Хавьер Маскерано, которого американская пресса сватает на пост главного тренера «Интер Майами», определился с футболистом, которого хочет видеть среди своих первых новичков в новой команде.

Маскерано уже попросил боссов «цапель» подписать в клуб Неймара, ныне имеющего контракт с саудовским «Аль-Хилялем».

С подписанием Неймара Маскерано получит возможность воссоединить в составе «Интер Майами» легендарное трио времен «Барселоны», состоящее из Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара, которое называли MSN. Потенциальный трансфер бразильца в стан «цапель» в США уже называют шагом к легенде.

Отметим, что накануне Неймар сам дал понять, что был бы не прочь перебраться в США и стать новичком «Интер Майами».

Контракт бразильца с «Аль-Хилялем» истекает летом 2025 года.

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Неймар Интер Майами Хавьер Маскерано трансферы Аль-Хиляль Лионель Месси Луис Суарес
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Nina Sova
Нахрена ему этот геморрой?
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