Стал известен первый трансфер Маскерано в Интер Майами. Это шаг к легенде
Аргентинский специалист настаивает на подписании Неймара
Аргентинский наставник Хавьер Маскерано, которого американская пресса сватает на пост главного тренера «Интер Майами», определился с футболистом, которого хочет видеть среди своих первых новичков в новой команде.
Маскерано уже попросил боссов «цапель» подписать в клуб Неймара, ныне имеющего контракт с саудовским «Аль-Хилялем».
С подписанием Неймара Маскерано получит возможность воссоединить в составе «Интер Майами» легендарное трио времен «Барселоны», состоящее из Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара, которое называли MSN. Потенциальный трансфер бразильца в стан «цапель» в США уже называют шагом к легенде.
Отметим, что накануне Неймар сам дал понять, что был бы не прочь перебраться в США и стать новичком «Интер Майами».
Контракт бразильца с «Аль-Хилялем» истекает летом 2025 года.
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