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Major League Soccer
23 ноября 2024, 10:44 | Обновлено 23 ноября 2024, 11:57
627
0

«Я хочу быть там». Неймар может объединиться с Месси и Суаресом

Неймар может стать игроком «Интер» Майами

23 ноября 2024, 10:44 | Обновлено 23 ноября 2024, 11:57
627
0
«Я хочу быть там». Неймар может объединиться с Месси и Суаресом
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар неоднозначно намекнул на переход в «Интер» Майами, где могло бы воссоединиться легендарное трио с Месси и Суаресом, сообщает GOAL.

На фоне слухов о возможном уходе 31-летнего футболиста из Саудовской Аравии, рекламный ролик, записанный для eFootball совместно с Месси и Суаресом, которые находятся в одной комнате во Флориде, а Неймар – в Саудовской Аравии. В концовке ролика, когда Месси забивает за своего игрового футболиста и радуется вместе с Суаресом и Неймаром. Последний по видеосвязи говорит: «Я хочу быть там», имея ввиду то, что аргентинец и уругваец находятся вместе.

Для подписания Неймара «цаплям» необходимо освободить место в своей команде и учитывать ограничение зарплат.

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Луис Суарес Лионель Месси Неймар Интер Майами Major League Soccer (MLS) Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Данііл Киріяка Источник: Goal.com
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