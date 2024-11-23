«Я хочу быть там». Неймар может объединиться с Месси и Суаресом

Бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар неоднозначно намекнул на переход в «Интер» Майами, где могло бы воссоединиться легендарное трио с Месси и Суаресом, сообщает GOAL.

На фоне слухов о возможном уходе 31-летнего футболиста из Саудовской Аравии, рекламный ролик, записанный для eFootball совместно с Месси и Суаресом, которые находятся в одной комнате во Флориде, а Неймар – в Саудовской Аравии. В концовке ролика, когда Месси забивает за своего игрового футболиста и радуется вместе с Суаресом и Неймаром. Последний по видеосвязи говорит: «Я хочу быть там», имея ввиду то, что аргентинец и уругваец находятся вместе.

Для подписания Неймара «цаплям» необходимо освободить место в своей команде и учитывать ограничение зарплат.