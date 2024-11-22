Легенда Барселоны. У Месси и компании будет новый тренер

Аргентинский экс-футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано станет новым тренером «Интер» Майами, сообщает Сезар Луис Мерло.

Клуб и коуч уже обменялись документами для того, что бы аргентинец вступил в новую должность.

Хавьер Маскерано работал тренером молодежной сборной Аргентины, с которой дошел до четверть финала Олимписких игр.

Итоги сезона для «Интер» Майами.