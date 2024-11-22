Major League Soccer22 ноября 2024, 17:39 |
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Легенда Барселоны. У Месси и компании будет новый тренер
Хавьер Маскерано станет новым тренером «Интер» Майами
22 ноября 2024, 17:39 |
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Аргентинский экс-футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано станет новым тренером «Интер» Майами, сообщает Сезар Луис Мерло.
Клуб и коуч уже обменялись документами для того, что бы аргентинец вступил в новую должность.
Хавьер Маскерано работал тренером молодежной сборной Аргентины, с которой дошел до четверть финала Олимписких игр.
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