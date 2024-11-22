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  4. Легенда Барселоны. У Месси и компании будет новый тренер
Major League Soccer
22 ноября 2024, 17:39 |
155
0

Легенда Барселоны. У Месси и компании будет новый тренер

Хавьер Маскерано станет новым тренером «Интер» Майами

22 ноября 2024, 17:39 |
155
0
Легенда Барселоны. У Месси и компании будет новый тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано и Лионель Месси

Аргентинский экс-футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано станет новым тренером «Интер» Майами, сообщает Сезар Луис Мерло.

Клуб и коуч уже обменялись документами для того, что бы аргентинец вступил в новую должность.

Хавьер Маскерано работал тренером молодежной сборной Аргентины, с которой дошел до четверть финала Олимписких игр.

Итоги сезона для «Интер» Майами.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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