Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить

Лионель Месси вышел на передний план после досрочного завершения сезона. Форвард «Интер Майами» использовал соцсети, чтобы прокомментировать поражение своей команды в серии против «Атланты Юнайтед» с общим счетом 1:2 в первом раунде плей-офф – возможно, одного из самых шокирующих в истории лиги. Аргентинец сказал правильные вещи. Он сослался на рост клуба, достижения в регулярном чемпионате и поддержку болельщиков.

Месси также пообещал вернуться сильнее. Как бы это не банально звучало, «Майами» обязан вернуться сильнее. В первую очередь это нужно самой МЛС. Развивающаяся лига все еще будет иметь свою мировую суперзвезду, доступную для маркетинговых целей. Однако для «Майами» поражение от команды, которая едва пробилась в плей-офф через уайлд-кард, стало большим ударом, а также показателем того, что одного Месси недостаточно для решения всех проблем.

Несмотря на пропуск значительного времени из-за травмы, Месси все равно внес свой вклад в регулярном чемпионате, как и звезды, собранные вокруг него. Они помогли «Интер Майами» набрать рекордные 74 очка и закончить «регулярку» в статусе лучшей команды Восточной конференции. Однако руководство клуба было слишком сосредоточено на развитии бренда. В офисе посчитали, что для достижения успеха будет достаточно подписать несколько звездных игроков и нанять именитого тренера. Этого оказалось достаточно для «регулярки», но не для плей-офф.

«Майами», как бренд, переживет это поражение. Но «Майами», как команда, должны провести серьезную перестройку, если они хотят избежать подобной участи в следующем сезоне. Несмотря на все хорошее, что Месси дал «Майами», следует сказать, что он, вероятно, мог бы сделать больше, когда дело дошло до решающего момента сезона. Да, Лео забил в третьем матче, но на протяжении всей серии против «Атланты» выглядел отстраненным. Кроме того самого гола у аргентинца было мало реальных шансов против «Юнайтед».

Ему часто приходилось отходить в более глубокие зоны, получая мяч далеко от ворот. Когда он приближался к штрафной площади, соперники дальше его не пропускали. Было несколько ударов со штрафного в стенку. Его попытки дриблинга прерывались умными фолами и своевременными подкатами. Стоит, конечно, отдать должное «Атланте», особенно ее организованной игре в обороне. У команды был план – и он сработал. Но все так привыкли к тому, что Месси творит чудеса на поле, что сильно разочаровываются, когда он этого не делает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Безусловно, иметь Лео в составе – это большое преимущество. Но полагаться во всем на него одного – ошибка. По правде говоря, аргентинец мог завершить карьеру после ЧМ-2022, и никто бы его не упрекнул. Став чемпионом мира, он покорил футбол. Ему больше нечего доказывать, ему не нужны никакие дополнительные почести, чтобы закрепить свое наследие. Он не привел «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов, но это никого не волновало за пределами Парижа. Никто не сомневается в профессионализме Месси, но правда в том, что ему больше не нужно отдавать все силы ради побед. Хотя за провальное выступление в плей-офф ответственность несут все, и он в том числе.

Не будет преувеличением сказать, что «Интер Майами» провалился в постсезоне. Этот состав, собранный совладельцем и президентом команды Дэвидом Бекхэмом вместе с клубным фронт-офисом, оправдал все ожидания в течение регулярного чемпионата. Они были лучшей командой Восточной конференции и статистически самой успешной командой всей «регулярки». Да, «Атланта» выполнила великолепно выстроенный игровой план и очень усложнила задачу своим противникам. Но если бы «Майами» лучше подготовился тактически и максимально использовал своих звезд, это не стало бы настолько большой проблемой.

«Майами» в МЛС, как и «Аль-Наср» Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, — это бренд. Большинство из тех, кто не интересуется заокеанской лигой, знают «Интер Майами» только как «команду Месси». Они узнают розовую форму и, возможно, вспомнят, что клуб принадлежит Бекхэму, и, возможно, что Луис Суарес тоже играет там. Но развитие команды и развитие бренда – это порой разные вещи. У «Майами» на самом деле хороший состав. У них есть качественные и атлетичные игроки, способные добиваться успеха в МЛС. Но каждую команду нужно улучшать, чтобы она оставалась конкурентоспособной.

Многое будет зависеть от правильного распределения финансов. Как и некоторым другим командам в американском спорте, «Майами» нужно продумать, как лучше потратить «свободные» деньги. Модель «звезды и все остальные» не сработает. Во всем нужен баланс. В межсезонье им понадобятся правый защитник, опорник и центрбек. У Суареса истекает срок контракта, и хотя ходят разговоры, что он хочет остаться, «Майами» может понадобиться новый нападающий, если легендарный уругваец решит повесить бутсы на гвоздь. Долгосрочная эффективность Дрейка Каллендера в воротах, а также загадочный статус Юлиана Гресселя должны быть рассмотрены.

«Майами» испробовал дорогой путь – теперь, возможно, пришло время быть немного умнее. Руководству есть над чем подумать, если они хотят выиграть Кубок МЛС в следующем году. Поражение от «Атланты» будет болезненным, и оно показало, что это гораздо более конкурентная лига, чем кажется на первый взгляд. Здесь есть опасность для команд и развлечение для болельщиков, как и возможность ошибок для самых громких имен. Со спортивной точки зрения и для качества футбола в Америке в целом, это может быть хорошо. Хотите драмы? Смотрите, как аутсайдер выбивает лучшую команду «регулярки» уже в первом раунде плей-офф. В Европе такую сенсацию обсуждали бы неделями.

«Майами» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира, так что ранний вылет из постсезона уже ни на что не повлияет. Но если Бекхэм и компания умные футбольные люди, а по-видимому, так оно и есть, то следующие несколько месяцев будут использованы для корректировки и перестройки состава. Сохранить звезд важно – как для клуба, так и для всей лиги. Даже потеря Суареса может иметь значительные последствия. Но задача «Майами» также состоит и в том, чтобы улучшить команду с уже большим потенциалом. Нужно больше полагаться на ролевых игроков, раскрыть их сильные стороны и вселить в них уверенность. Ну и, конечно, нужно извлекать максимальную пользу из Месси, пока это возможно.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal