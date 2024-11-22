Сестра украинской теннисистки Даяны Ястремской Иванна в своем Instagram похвасталась новой машиной – BMW 3 серии.

Судя по всему, Иванну этот автомобиль, цена на который составляет приблизительно 50–60 тысяч долларов, подарила сама Даяна.

Интересно, что месяц назад и Даяна приобрела себе дорогостоящую машину – Porsche Macan.

Иванна также является теннисисткой. Правда, провела всего 1 матч на профессиональном уровне в одиночном разряде. 28 января 2023 года украинка уступила Йоанне Цугер в первом раунде квалификации к турниру WTA 250 в Хуахине (Таиланд) 1:6, 0:6.

ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe