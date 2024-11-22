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  4. ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
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22 ноября 2024, 21:25 |
674
0

ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe

У Иванны появилась первая машина – BMW

22 ноября 2024, 21:25 |
674
0
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
Instagram. Иванна Ястремская

Сестра украинской теннисистки Даяны Ястремской Иванна в своем Instagram похвасталась новой машиной – BMW 3 серии.

Судя по всему, Иванну этот автомобиль, цена на который составляет приблизительно 50–60 тысяч долларов, подарила сама Даяна.

Интересно, что месяц назад и Даяна приобрела себе дорогостоящую машину – Porsche Macan.

Иванна также является теннисисткой. Правда, провела всего 1 матч на профессиональном уровне в одиночном разряде. 28 января 2023 года украинка уступила Йоанне Цугер в первом раунде квалификации к турниру WTA 250 в Хуахине (Таиланд) 1:6, 0:6.

ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe

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BMW Иванна Ястремская видео Даяна Ястремская lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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