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  4. Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации
WTA
28 января 2023, 12:40 | Обновлено 28 января 2023, 13:40
557
8

Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации

Украинка не справилась с Йоанне Цугер

28 января 2023, 12:40 | Обновлено 28 января 2023, 13:40
557
8
Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Иванна Ястремская

Украинская теннисистка Иванна Ястремская сегодня провела свой первый одиночный матч в рамках WTA-туру. В первом раунде квалификации турнира в Хуахине (Таиланд) она встречалась с третьей сеяной Йоанне Цугер.

Дебют для Ястремской-младшей получился провальным. Она выиграла первый гейм в матче, затем проиграла 12 геймов подряд и вылетела из квалификации. Матч продолжался всего 37 минут.

Квалификация. Первый раунд

Иванна Ястремская (Украина) – Йоанне Цугер (Швейцария, 3) – 1:6, 0:6

Ястремская выступала в Хуахине благодаря уайлд-кард.

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Иванна Ястремская WTA Хуахин Йоанне Цугер
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Не розумію що в голові у батьків які, сиру, необстріляну дитину, зразу посилають на турнір ВТА?
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+4
Выталкиватель парашутистов
Теперь главное, чтобы ее папашка не посадил на допинг, может при таком раскладе и будет толк...
Ответить
0
Алексей
Иванна хорошо сыграла, очень талантливая теннисистка удачи в следующих матчах 
Ответить
0
Алексей
Иванна хорошо сыграла, очень талантливая теннисистка удачи в следующих матчах 
Ответить
0
Алексей
Хорошо играет сестра даянны главное в семье это стабильность 
Ответить
-2
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