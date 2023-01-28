Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации
Украинка не справилась с Йоанне Цугер
Украинская теннисистка Иванна Ястремская сегодня провела свой первый одиночный матч в рамках WTA-туру. В первом раунде квалификации турнира в Хуахине (Таиланд) она встречалась с третьей сеяной Йоанне Цугер.
Дебют для Ястремской-младшей получился провальным. Она выиграла первый гейм в матче, затем проиграла 12 геймов подряд и вылетела из квалификации. Матч продолжался всего 37 минут.
Квалификация. Первый раунд
Иванна Ястремская (Украина) – Йоанне Цугер (Швейцария, 3) – 1:6, 0:6
Ястремская выступала в Хуахине благодаря уайлд-кард.
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