Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации

Украинская теннисистка Иванна Ястремская сегодня провела свой первый одиночный матч в рамках WTA-туру. В первом раунде квалификации турнира в Хуахине (Таиланд) она встречалась с третьей сеяной Йоанне Цугер.

Дебют для Ястремской-младшей получился провальным. Она выиграла первый гейм в матче, затем проиграла 12 геймов подряд и вылетела из квалификации. Матч продолжался всего 37 минут.

Квалификация. Первый раунд

Иванна Ястремская (Украина) – Йоанне Цугер (Швейцария, 3) – 1:6, 0:6

Ястремская выступала в Хуахине благодаря уайлд-кард.