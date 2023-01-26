Младшая сестра Ястремской получила уайлд-кард в квалификацию турнира WTA

Украинская теннисистка Иванна Ястремская получила от организаторов турнире WTA 250 в Хуахине уайлд-кард в отборочный турнир.

Таким образом, 16-летняя Иванна может дебютировать на профессиональном уровне в одиночном разряде. Ранее украинка провела три матча на турнирах WTA в парном разряде. Вместе с сестрой Даяной, она сыграла на соревнованиях в Лионе (WTA 250), Индиан-Уэллс (WTA 1000) и Руане (WTA 125). Во всех поединках сестры потерпели поражение.

В юниорском туре ITF в одиночном разряде Иванна Ястремская выступала только в 2021 году, сыграв четыре домашних турнира (Ровно, Ирпень, Львов и Черноморск).

Соревнования в Хуахине стартуют на следующей неделе. Матчи квалификации начнутся в субботу. Даяна Ястремская стартует в основе и уже успела насладиться природой Таиланда.