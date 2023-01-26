WTA26 января 2023, 11:28 | Обновлено 26 января 2023, 11:29
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ФОТО. Ястремская наслаждается природой Таиланда перед турниром в Хуахине
Украинская теннисистка выступит на турнире, который уже выигрывала
26 января 2023, 11:28 | Обновлено 26 января 2023, 11:29
184
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская прогулялась по Таиланду перед участием на хардовом турнире серии WTA 250 в Хуахине и поделилась фотографиями с подписчиками своего инстаграма.
Соревнования пройдут с 30 января по 5 февраля сразу после завершения Открытого чемпионата Австралии.
Также на турнир заявлена Марта Костюк, но она пока выступает в Мельбурне.
Отметим, что Даяна Ястремская выиграла трофей на этих кортах в 2019 году.
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