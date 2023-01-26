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  4. ФОТО. Ястремская наслаждается природой Таиланда перед турниром в Хуахине
WTA
26 января 2023, 11:28 | Обновлено 26 января 2023, 11:29
184
0

ФОТО. Ястремская наслаждается природой Таиланда перед турниром в Хуахине

Украинская теннисистка выступит на турнире, который уже выигрывала

26 января 2023, 11:28 | Обновлено 26 января 2023, 11:29
184
0
ФОТО. Ястремская наслаждается природой Таиланда перед турниром в Хуахине
WTA. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прогулялась по Таиланду перед участием на хардовом турнире серии WTA 250 в Хуахине и поделилась фотографиями с подписчиками своего инстаграма.

Соревнования пройдут с 30 января по 5 февраля сразу после завершения Открытого чемпионата Австралии.

Также на турнир заявлена Марта Костюк, но она пока выступает в Мельбурне.

Отметим, что Даяна Ястремская выиграла трофей на этих кортах в 2019 году.

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WTA Хуахин Даяна Ястремская lifestyle фото
Источник Instagram
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