ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
Марта и Дарья посетили праздничное мероприятие в честь дня рождения Даяны
5 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская устроила вечеринку в Монако в честь своего дня рождения. 15 мая ей исполнилось 25 лет.
На мероприятии присутствовала и другая теннисистка из Украины Марта Костюк, а также дзюдоистка Дарья Билодид.
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Помимо Костюк и Билодид, вечеринку посетила и сестра Даяны Иванна (также играет в теннис) и бывшая теннисистка (так у нее написано в Instagram) Ангелина Димова.
Предыдущим турниром Костюк и Ястремской был Ролан Гаррос 2025. Марта покинула мейджора в первом же раунде, а Даяна – в третьем.
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
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