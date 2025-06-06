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06 июня 2025, 16:05 |
1066
0

ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид

Марта и Дарья посетили праздничное мероприятие в честь дня рождения Даяны

06 июня 2025, 16:05 |
1066
0
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
Instagram. Марта Костюк, Даяна Ястремская и Дарья Билодид

5 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская устроила вечеринку в Монако в честь своего дня рождения. 15 мая ей исполнилось 25 лет.

На мероприятии присутствовала и другая теннисистка из Украины Марта Костюк, а также дзюдоистка Дарья Билодид.

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Помимо Костюк и Билодид, вечеринку посетила и сестра Даяны Иванна (также играет в теннис) и бывшая теннисистка (так у нее написано в Instagram) Ангелина Димова.

Предыдущим турниром Костюк и Ястремской был Ролан Гаррос 2025. Марта покинула мейджора в первом же раунде, а Даяна – в третьем.

ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид

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Дарья Билодид Даяна Ястремская Марта Костюк видео Иванна Ястремская Ангелина Димова день рождения фото lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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