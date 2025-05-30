Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В третьем раунде мейджора в Париже украинка в двух сетах потерпела поражение от «нейтрайльной» 19-й сеяной Людмилы Самсоновой (WTA 18).

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 3:6

Во второй партии Даяна ступала 2:4 (40:А) на подаче, но взяла гейм и уже в следующем была близка к тому, чтобы сделать брейк, сравнять счет на 4:4 и вернуться в игру. Однако Ястремская упустила восемь брейк-поинтов, после чего проиграла и свою подачу в девятом гейме.

Даяна провела первое очное противостояние против Самсоновой.

Следующей соперницей Людмилы будет восьмая сеяная и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень, которая в своем поединке третьего круга выбила Викторию Мбоко.

Даяна боролась за свой первый четвертый раунд на кортах Ролан Гаррос. Днем ранее Ястремская вместе с Надеждой Киченок проиграла матч 1/32 финала парного разряда.

Украинку в одиночке РГ-2025 продолжат представлять Элина Свитолина и Юлия Стародубцева, которые 30 мая проведут поединки 1/16 финала против Бернарды Перы и Жасмин Паолини соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Самсонова

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Самсонова