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Ролан Гаррос
30 мая 2025, 15:03 | Обновлено 30 мая 2025, 15:19
907
15

Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос

Даяна была близка к тому, чтобы отыграться у Самсоновой, но в итоге проиграла в двух сетах

30 мая 2025, 15:03 | Обновлено 30 мая 2025, 15:19
907
15
Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В третьем раунде мейджора в Париже украинка в двух сетах потерпела поражение от «нейтрайльной» 19-й сеяной Людмилы Самсоновой (WTA 18).

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 3:6

Во второй партии Даяна ступала 2:4 (40:А) на подаче, но взяла гейм и уже в следующем была близка к тому, чтобы сделать брейк, сравнять счет на 4:4 и вернуться в игру. Однако Ястремская упустила восемь брейк-поинтов, после чего проиграла и свою подачу в девятом гейме.

Даяна провела первое очное противостояние против Самсоновой.

Следующей соперницей Людмилы будет восьмая сеяная и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень, которая в своем поединке третьего круга выбила Викторию Мбоко.

Даяна боролась за свой первый четвертый раунд на кортах Ролан Гаррос. Днем ранее Ястремская вместе с Надеждой Киченок проиграла матч 1/32 финала парного разряда.

Украинку в одиночке РГ-2025 продолжат представлять Элина Свитолина и Юлия Стародубцева, которые 30 мая проведут поединки 1/16 финала против Бернарды Перы и Жасмин Паолини соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Самсонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Самсонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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Vlad Holl
Рахунок 3-4 , 40- 0 , потрійний брейк , прийми спокійно подачу , три подачі з усієї дурі в аут , далі такіж розіграші брейків. В результаті руки опустила і не стала боротися за свою подачу. От як це назвати ? 25 років спортивний розквіт , але треба ще до нього додати і голову. 
Знову Еліна буде за всіх боротися .
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+7
Neptun
Тактика " а в'їбашу я по м'ячу з усієї сили" не завжди робить. Треба ще і влучність підключати. Коли це дійде до Даяни, не знаю. Здається, шо  її влаштовує і ось таке, як сьогодні. 
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+6
Андрій Заліщук
Даяна сьогодні не з тої ноги встала, але добре, що позавчора свинину обіграла
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+4
C.Пеклов
З такою поганою подачею,в 3-му колі ТВШ робити немає чого!Та й психіка в Даяни хреновата- стільки брейків в 8 геймі 2 сету не використала.
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+4
introvert
Схоже, завдання-максимум, яке Даяна поставила перед собою в кожному з сетів - взяти перший гейм. Виконавши його, більше не напружувалась, думками помандрувавши кудись на пляж. Ну а що, сонечко, пісок під ногами - не гріх і переплутати.
Ну і, звісно, ті вісім(!!!) прос...них брейкпойнтів у восьмому геймі другого сету - як вишенька на тортику. Хоча в болотної ніби-то й не день народження, щоб розкидатися подарунками.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Науменко
Нічого не змінюється в грі Даяни, в голові,  єдина програма, яка на зміни не налаштована.
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+3
u6464u
нічого нового , все закономірно, без тяжкої праці і світлої голови далеко не пройдеш.
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+3
Disiny7
Самсон, нічогісонькі  не зробивши, покрокувала далі
Що до Даяни, начебто і не погано грала, але ж відсутність реалізації брейкпоінтів це катастрофа (0/9).
Трете коло і 168000 євро - доволі непогано.
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+3
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Forcer Petya
2:6 і 3;6 питання - де автор цієї новини побачив що "Даяна була близька щоб відігратися" при такій розгромній поразці? 🤦
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+2
bibka stara
хаха. классик
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0
sssr2025
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-4
Харьков
ключевым был восьмой гейм, у Ястремской столько эдвантиджей было, но ей не хватило харьковского характера... и вместо 4:4 стало 3:5... Даяне ещё многому нужно поучицца у своей одесской землячки Элины, которую выковала теннисная школа Первой Столицы!
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-4
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