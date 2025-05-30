Чемпионка Олимпиады-2024 вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос и ждет Ястремскую

Седьмая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень из Китая стала первой участницей 1/8 финала в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде китаянка в двух сетах разобралась с 18-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко (WTA 120) за 1 час и 15 минут. За матч Чжэн дважды отдала свою подачу.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Виктория Мбоко (Канада) [Q] – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 3:6, 4:6

Перед девятым геймом второй партии на трибунах арены одному из болельщиков стало плохо и игру пришлось ненадолго прервать.

Чжэн впервые встретилась с юной Мбоко, которую можно считать главным открытием этого сезона. Мбоко провела 44 поединка в 2025 году и потерпела всего шесть поражений. Отметим, что для Виктории это был первый турнир Grand Slam.

Что касается Чжэн Циньвень, то для китаянки это четвертое выступление на Ролан Гаррос. Она впервые вышла в четвертый круг грунтового слэма.

Следующей соперницей Чжэн будет победительница противостояния Даяна Ястремская – Людмила Самсонова.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень