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Ролан Гаррос
30 мая 2025, 10:59 |
236
0

Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Ролан Гаррос 2025

30 мая 2025, 10:59 |
236
0
Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В третьем раунде украинка сыграет против «нейтральной» 18-й ракетки мира Людмилы Самсоновой (WTA 18). Поединок состоится вторым запуском на корте №7 после игры Шрамкова / Томова – Джойнт / Калашникова. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала Ролан Гаррос поборется либо против Виктории Мбоко, либо против Чжэн Циньвень.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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