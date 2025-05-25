Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

В первом раунде украинка потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек (Чехия, WTA 193).

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Сара Бейлек (Чехия) [Q] – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. Марта начала матч с уверенных 2:0 и 30:15 на приеме в третьем гейме, но затем растеряла преимущество.

Костюк продолжит играть на Ролан Гаррос в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии в первом круге выйдет против тандема Александра Эала / Рената Сарасуа.

Бейлек прошла квалификацию к мейджору в Париже, где в финальном раунде одолела украинку Юлию Стародубцеву. Следующей соперницей 19-летней Сары будет победительница противостояния Жаклин Кристиан – Кимберли Биррелл.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек