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Ролан Гаррос
25 мая 2025, 22:11 | Обновлено 25 мая 2025, 22:22
5405
45

Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос

Марта потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек в 1-м раунде мейджора в Париже

25 мая 2025, 22:11 | Обновлено 25 мая 2025, 22:22
5405
45
Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

В первом раунде украинка потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек (Чехия, WTA 193).

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Сара Бейлек (Чехия) [Q] – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. Марта начала матч с уверенных 2:0 и 30:15 на приеме в третьем гейме, но затем растеряла преимущество.

Костюк продолжит играть на Ролан Гаррос в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии в первом круге выйдет против тандема Александра Эала / Рената Сарасуа.

Бейлек прошла квалификацию к мейджору в Париже, где в финальном раунде одолела украинку Юлию Стародубцеву. Следующей соперницей 19-летней Сары будет победительница противостояния Жаклин Кристиан – Кимберли Биррелл.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 45
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Vlad Holl
Абсолютно не підготовлена ні фізично , ні морально. Що робила 2 неділі , невідомо. Чешка вийшла грати, Марта вийшла страждати. Проти 193 ракетки взагалі нічого не показала , одні балачки. 
Їдь на море вирівнювати загар.
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+18
Показать Скрыть 2 ответа
sirjoga
Бейлек думала зірці бублика вчепити, а не вийшло...молодець Марта
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+15
Показать Скрыть 3 ответа
Alehandro
все по ділу. абсолютно беззуба розконцентрована гра Марти. В очах повна апатія... То в сітку летить, то в аут...якісь авантюри... Чешка ж все робить правильно,кладе м"ячі, як за рецептом лікаря.
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+13
Pasha007
Одна надія на Світоліну🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪
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+12
Walle
Ніякі перемоги Мартусі не потрібні, головне платтячка, песики, фотографії в інстаграмі! Сандра рада і Марта рада, все добре
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+9
Walle
Зато платтячко нове! 
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Pasha007
Гра Еліни,яка була концентрація,і гра Костюк незрозуміла.....по тому все і сказано....
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+8
Serhii P.
А ще на Стародубцеву грішили після поразки Бейлек
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+7
alex55
Костюк исполнила как она умеет.
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+6
pawa
Заслужена перемога чешки! А Мартусі, аби вона хоче чогось серйозного досягти в тенісі - потрібно наполегливо до сьомого поту працювати, а не песика з якогось перепугу виставляти на показ та своїми тенісними платтячками хизуватися! Хто-небудь з відомих тенісисток тягне своїх песиків на корт? Ні!
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+6
C.Пеклов
Потренувала чешку,здається мені, що Сара ще наведе тут шороху.
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+6
Анна Савоськіна
Без несподіванок, все закономірно, якщо не дооцінюєш суперницю з якою вперше граєш 
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+5
Павло
Настільки поганої і безвольної гри від Марти точно не очікував.
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+5
Falko
Марта вирішила, що такою крінжовою жратвою в місцевих забігаловках їй вистачить і чека. Може, в Лондоні краще годуватимуть?
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Приехали... Это какой-то трэш от Марты...
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+4
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Обсервер Влад
Зате інтерв'ю про "не таку" їжу на РГ роздала - хоч так випендрилася
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+3
buryi48
Юля шось знала. Будьмо!
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+3
kollekciy
Ще, коли ця Сара винесла Стародубцеву, я дуже боявся, щоб вона не потрапила Марті. Бо підозрював, що Юля так сильно просто так не програла б. А, Марта в будь якому стані, дуже не любить, коли всякі 100+ починають з нею сильно впіратися. А ця Сара ще й дійсно дуже добре заграла на цьому турнірі. Я думаю, що вона і до Іги дійде і її бій дасть.
Звичайно, якщо б у Марти сьогодні не пропала знову повністю подача, рахунок був би інший.  
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+2
introvert
Все, що я казав на адресу Стародубцевої, стосується Костюк в подвійному обсязі. В подвійному, бо якщо Юля може послатися на ефект несподіванки, то Марта жодного права на це не має. 
Марта, цілком очевидно, не хотіла викладатися в першому колі. Хотіла поспарингувати, відпрацювати окремі удари... Думками, мабуть, вже була в третьому колі, планувала свою першу звитягу над Свьонтек (не вірю, що не знала сітку й цього разу). А суперниця вийшла, як на останній бій. Що виходить в результаті такої "економії сил" проти вкрай вмотивованої суперниці, навіть якщо та не входить до пулу не те що топів - середняків, - ми всі побачили.
Ну що ж, будемо знову чекати від Марти "прориву". Тільки вже на наступному турнірі. Або позанаступному. Або поза-поза...
Що ж іще нам залишається.
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+2
C.Пеклов
Зате в парі тепер  буде викладатися на повну,Русе зраділа!
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+1
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