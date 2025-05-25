Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос
Марта потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек в 1-м раунде мейджора в Париже
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису, который проводится на грунтовых кортах Парижа.
В первом раунде украинка потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек (Чехия, WTA 193).
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Марта Костюк (Украина) [26] – Сара Бейлек (Чехия) [Q] – 3:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц. Марта начала матч с уверенных 2:0 и 30:15 на приеме в третьем гейме, но затем растеряла преимущество.
Костюк продолжит играть на Ролан Гаррос в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии в первом круге выйдет против тандема Александра Эала / Рената Сарасуа.
Бейлек прошла квалификацию к мейджору в Париже, где в финальном раунде одолела украинку Юлию Стародубцеву. Следующей соперницей 19-летней Сары будет победительница противостояния Жаклин Кристиан – Кимберли Биррелл.
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Звичайно, якщо б у Марти сьогодні не пропала знову повністю подача, рахунок був би інший.
Марта, цілком очевидно, не хотіла викладатися в першому колі. Хотіла поспарингувати, відпрацювати окремі удари... Думками, мабуть, вже була в третьому колі, планувала свою першу звитягу над Свьонтек (не вірю, що не знала сітку й цього разу). А суперниця вийшла, як на останній бій. Що виходить в результаті такої "економії сил" проти вкрай вмотивованої суперниці, навіть якщо та не входить до пулу не те що топів - середняків, - ми всі побачили.
Ну що ж, будемо знову чекати від Марти "прориву". Тільки вже на наступному турнірі. Або позанаступному. Або поза-поза...
Що ж іще нам залишається.