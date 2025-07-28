Другие новости28 июля 2025, 12:41 |
366
1
ФОТО. Украинская теннисистка засветила себя в огнях Монако
Иванна Ястремская сияет на Лазурном берегу
28 июля 2025, 12:41 |
366
1
Иванна Ястремская поразила образом в Монако.
18-летняя сестра Даяны Ястремской делится яркими снимками из отпуска в Монако.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её новый лук — блестящая мини-юбка, белый топ и каблуки — вызвал восторг в соцсетях.
Ранее Иванна занималась теннисом, но сейчас сосредоточилась на музыке и актерстве.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июля 2025, 22:42 1
В Риме готовы продать украинского нападающего
Бокс | 28 июля 2025, 03:07 0
Александр рассказал, что для него значит Великобритания
Футбол | 27.07.2025, 14:03
Футбол | 28.07.2025, 10:55
Теннис | 28.07.2025, 06:44
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Іванна також вродлива кобилиця і її старша сестра Даяна.
Популярные новости
27.07.2025, 11:41 5
27.07.2025, 17:41 83
27.07.2025, 09:01 2
26.07.2025, 17:50 3
26.07.2025, 10:36 11
27.07.2025, 21:50 8
28.07.2025, 07:48 3
27.07.2025, 09:42 11