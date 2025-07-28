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28 июля 2025, 12:41 |
366
1

ФОТО. Украинская теннисистка засветила себя в огнях Монако

Иванна Ястремская сияет на Лазурном берегу

28 июля 2025, 12:41 |
366
1
ФОТО. Украинская теннисистка засветила себя в огнях Монако
Instagram. Иванна Ястремская

Иванна Ястремская поразила образом в Монако.

18-летняя сестра Даяны Ястремской делится яркими снимками из отпуска в Монако.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её новый лук — блестящая мини-юбка, белый топ и каблуки — вызвал восторг в соцсетях.

Ранее Иванна занималась теннисом, но сейчас сосредоточилась на музыке и актерстве.

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фото lifestyle Иванна Ястремская Даяна Ястремская девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Антон Корзун
Іванна також вродлива кобилиця і її старша сестра Даяна.
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