ФОТО. Украинская теннисистка засветила себя в огнях Монако

Иванна Ястремская поразила образом в Монако.

18-летняя сестра Даяны Ястремской делится яркими снимками из отпуска в Монако.

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Её новый лук — блестящая мини-юбка, белый топ и каблуки — вызвал восторг в соцсетях.

Ранее Иванна занималась теннисом, но сейчас сосредоточилась на музыке и актерстве.