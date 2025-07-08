Другие новости08 июля 2025, 16:01 | Обновлено 08 июля 2025, 16:19
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ФОТО. Сестра Ястремской показала красоту. 10 из 10
Иванна Ястремская опубликовала эффектную фотосессию
08 июля 2025, 16:01 | Обновлено 08 июля 2025, 16:19
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18-летняя Иванна Ястремская, младшая сестра теннисистки Даяны Ястремской, вновь привлекла внимание.
Новая фотосессия в Instagram с ярким образом и эффектным платьем собрала множество комплиментов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Иванна также занимается теннисом и параллельно развивает музыкальную карьеру.
В 2023 году она проиграла в первом раунде квалификации на турнире WTA 250 в Хуахине.
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