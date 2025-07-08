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08 июля 2025, 16:01 | Обновлено 08 июля 2025, 16:19
749
1

ФОТО. Сестра Ястремской показала красоту. 10 из 10

Иванна Ястремская опубликовала эффектную фотосессию

08 июля 2025, 16:01 | Обновлено 08 июля 2025, 16:19
749
1
ФОТО. Сестра Ястремской показала красоту. 10 из 10
Instagram. Иванна Ястремская

18-летняя Иванна Ястремская, младшая сестра теннисистки Даяны Ястремской, вновь привлекла внимание.

Новая фотосессия в Instagram с ярким образом и эффектным платьем собрала множество комплиментов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Иванна также занимается теннисом и параллельно развивает музыкальную карьеру.

В 2023 году она проиграла в первом раунде квалификации на турнире WTA 250 в Хуахине.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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pecherytsja88
У нічній сорочці, кедах, на пішоходному переході? Оригінально.
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