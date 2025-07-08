ФОТО. Сестра Ястремской показала красоту. 10 из 10

18-летняя Иванна Ястремская, младшая сестра теннисистки Даяны Ястремской, вновь привлекла внимание.

Новая фотосессия в Instagram с ярким образом и эффектным платьем собрала множество комплиментов.

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Иванна также занимается теннисом и параллельно развивает музыкальную карьеру.

В 2023 году она проиграла в первом раунде квалификации на турнире WTA 250 в Хуахине.