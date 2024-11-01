Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) приобрела себе новенький автомобиль – Porsche Macan.

Стоимость такой машины – приблизительно 70.5 тысяч долларов. Украинка похвасталась своей покупкой в Instagram.

«🥹🫶🏼 #macans Кто любит Porsche?», – подписана публикация.

Даяна уже завершила сезон 2024 года. Сейчас лузстрик Ястремской составляет 7 матчей.

В конце октября украинка заявила о том, что перенесла операцию на носу, и теперь у нее нет проблем с дыханием.

ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч