ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Даяна Ястремская – владелица нового Porsche Macan
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) приобрела себе новенький автомобиль – Porsche Macan.
Стоимость такой машины – приблизительно 70.5 тысяч долларов. Украинка похвасталась своей покупкой в Instagram.
«🥹🫶🏼 #macans Кто любит Porsche?», – подписана публикация.
Даяна уже завершила сезон 2024 года. Сейчас лузстрик Ястремской составляет 7 матчей.
В конце октября украинка заявила о том, что перенесла операцию на носу, и теперь у нее нет проблем с дыханием.
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила вместе с Аленой Остапенко уже 2 ноября стартуют на кортах Эр-Рияда
Легендарный форвард выделил Тьерри Анри