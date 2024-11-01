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01 ноября 2024, 18:32 |
3510
6

ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч

Даяна Ястремская – владелица нового Porsche Macan

01 ноября 2024, 18:32 |
3510
6
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) приобрела себе новенький автомобиль – Porsche Macan.

Стоимость такой машины – приблизительно 70.5 тысяч долларов. Украинка похвасталась своей покупкой в Instagram.

«🥹🫶🏼 #macans Кто любит Porsche?», – подписана публикация.

Даяна уже завершила сезон 2024 года. Сейчас лузстрик Ястремской составляет 7 матчей.

В конце октября украинка заявила о том, что перенесла операцию на носу, и теперь у нее нет проблем с дыханием.

ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Олександр
Людина своєю працею заробила гроші і має повне право робити що захоче. Це не влада корупціонера зеленського яка обікрала країну і людей зробила жебраками 
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+1
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_Quantum19_
Скромняга...) Коли є можливість, окрім донатів на ЗСУ, чому б і не придбати автівку.
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0
Микола Захарченко
Навіщо цей пафос і показуха в наш час ?
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0
bidob1145
Они там в Киеве ебанулись все, живут в своей реальности, скоро возьмешь свое корыто и попиздуешь в сторону Варшавы, чтобы кадыровец прямо на заднем сидении тебя на нем не жахнул.
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-3
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