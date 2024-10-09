ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№36 WTA) сообщила о решении досрочно завершить нынешний сезон 2024 года.

«Из-за проблем со здоровьем и еще некоторые вещи сезон для меня окончен! Скоро увидимся», – написала Ястремская в инстаграме.

Как известно, 7 октября Даяна Ястремская на турнире в Ухане потерпела поражение в 1/32 финала и выбыла из дальнейшей борьбы.