WTA09 октября 2024, 10:30 | Обновлено 09 октября 2024, 10:38
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ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины
Даяна попрощалась до новой кампании
09 октября 2024, 10:30 | Обновлено 09 октября 2024, 10:38
624
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№36 WTA) сообщила о решении досрочно завершить нынешний сезон 2024 года.
«Из-за проблем со здоровьем и еще некоторые вещи сезон для меня окончен! Скоро увидимся», – написала Ястремская в инстаграме.
Как известно, 7 октября Даяна Ястремская на турнире в Ухане потерпела поражение в 1/32 финала и выбыла из дальнейшей борьбы.
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Сама спортсменка неодноразово говорила, що ніколи їх не вживала. За словами Ястремської, вона була вражена та шокована.Водночас вона заявляла, що местеролон міг міститися у препараті, який вживав її колишній хлопець для підняття потенції. Проте він спростовував цю заяву.