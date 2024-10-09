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WTA
09 октября 2024, 10:30 | Обновлено 09 октября 2024, 10:38
624
2

ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины

Даяна попрощалась до новой кампании

09 октября 2024, 10:30 | Обновлено 09 октября 2024, 10:38
624
2
ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№36 WTA) сообщила о решении досрочно завершить нынешний сезон 2024 года.

«Из-за проблем со здоровьем и еще некоторые вещи сезон для меня окончен! Скоро увидимся», – написала Ястремская в инстаграме.

Как известно, 7 октября Даяна Ястремская на турнире в Ухане потерпела поражение в 1/32 финала и выбыла из дальнейшей борьбы.

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Даяна Ястремская
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Це ж було вже. Знову ковтала?
Сама спортсменка неодноразово говорила, що ніколи їх не вживала. За словами Ястремської, вона була вражена та шокована.Водночас вона заявляла, що местеролон міг міститися у препараті, який вживав її колишній хлопець для підняття потенції. Проте він спростовував цю заяву.
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+4
Андрій Заліщук
це вже третя дострокова втрата для України, збірну будуть тягнути Костюк зі Стародубцевою в одиночках
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+1
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