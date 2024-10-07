Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане
Даяна в двух сетах уступила Эрике Андреевой в 1/32 финала тысячника в Китае
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 36) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Эрике Андреевой (WTA 70) за 1 час и 41 минуту.
WTA 1000 Ухань. Хард. 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева [LL] – 5:7, 4:6
В первой партии украинка побеждала 5:2, но отдала 5 геймов подряд. Во втором сете был похожая история – Даяна проиграла со счета 4:2 в свою пользу.
Это была третья встреча соперниц. Андреева впервые одолела Ястремскую.
Для Ястремской это поражение стало седьмым подряд. В последний раз она побеждала еще в конце июля на Олимпийских играх 2024 в Париже.
Андреева в 1/16 финала сыграет против победительницы противостояния Мирра Андреева – Ван Сию. Интересно, что Эрика попала в основу Уханя как лаки-лузер, а в финале квалификации она уступила украинке Лесе Цуренко.
Украину на этих кортах в одиночном разряде продолжат представлять Марта Костюк и Леся Цуренко.
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Це СЬОМИЙ матч програний підряд і це в 24 роки , в розквіті сил. Тільки диво може повернути її у великий теніс , але мало віриться , бо інтелекта там нуль.
Що вона робить в топ-100?