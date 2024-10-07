Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 36) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Эрике Андреевой (WTA 70) за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева [LL] – 5:7, 4:6

В первой партии украинка побеждала 5:2, но отдала 5 геймов подряд. Во втором сете был похожая история – Даяна проиграла со счета 4:2 в свою пользу.

Это была третья встреча соперниц. Андреева впервые одолела Ястремскую.

Для Ястремской это поражение стало седьмым подряд. В последний раз она побеждала еще в конце июля на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Андреева в 1/16 финала сыграет против победительницы противостояния Мирра Андреева – Ван Сию. Интересно, что Эрика попала в основу Уханя как лаки-лузер, а в финале квалификации она уступила украинке Лесе Цуренко.

Украину на этих кортах в одиночном разряде продолжат представлять Марта Костюк и Леся Цуренко.