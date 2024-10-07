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WTA
07 октября 2024, 14:01 | Обновлено 07 октября 2024, 14:16
899
17

Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане

Даяна в двух сетах уступила Эрике Андреевой в 1/32 финала тысячника в Китае

07 октября 2024, 14:01 | Обновлено 07 октября 2024, 14:16
899
17
Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 36) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Эрике Андреевой (WTA 70) за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева [LL] – 5:7, 4:6

В первой партии украинка побеждала 5:2, но отдала 5 геймов подряд. Во втором сете был похожая история – Даяна проиграла со счета 4:2 в свою пользу.

Это была третья встреча соперниц. Андреева впервые одолела Ястремскую.

Для Ястремской это поражение стало седьмым подряд. В последний раз она побеждала еще в конце июля на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Андреева в 1/16 финала сыграет против победительницы противостояния Мирра Андреева – Ван Сию. Интересно, что Эрика попала в основу Уханя как лаки-лузер, а в финале квалификации она уступила украинке Лесе Цуренко.

Украину на этих кортах в одиночном разряде продолжат представлять Марта Костюк и Леся Цуренко.

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Даяна Ястремская Эрика Андреева WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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Андрій Заліщук
заборонити цій дурі грати в теніс на деякий час, уже задрала своїми безвольними поразками, подивись як Стародубцева грає, бореться до останнього і професійно підходить до тренувань
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
Nba37
Завтра не удивлюсь, если и Костюк проиграет, абсолютно не делают выводов, Цуренко и то в свои годы лучше играет, чем Ястремская, теперь селфи пора делать, теннис это не её 
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+7
Vlad Holl
Тупа не тупа, а $15 тисяч отримала. А далі тачки , хлопці і пісні. Профукала свій талант і показала юним , як не треба відноситися до справи. 
Це СЬОМИЙ матч програний підряд і це в 24 роки , в розквіті сил. Тільки диво може повернути її у великий теніс , але мало віриться , бо інтелекта там нуль.
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+6
Слава
Соперники знают  как  играет  Даяна .Однообразно .Стоят на задней линии ,отбивают  и ждут когда  Даяна ошибётся.
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+4
Vitason
Не будет с нее толку,так и останется посредственной теннисисткой,в ее годы  уже нужно серьезно заявлять о себе ,а не пару каких-то случайных выходов и снова на свой низкий уровень,ждём от Стародубцевой прорыва,она показала что может, надеюсь квалификацию она проиграла в Ухане,так как просто устала за две недели 8 поединков
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+3
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Artem Dudchenko
Так нездарно програти "нейтральній" Lucky Looser -у.
Що вона робить в топ-100?
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+2
chevars
Теніс, звісно, не футбол із мільйонами його фанатів, але на цьому сайті є декілька десятків вболівальників українського жіночого тенісу, яким такі, як Ястремська, чи Костюк регуляно псують настрій. І як назвати тоді вищезгаданих та їм подібних тенісісток? Є підходящий термін - "дівчата із низькою соціальною відповідальністю". Хоч цей термін значить дещо інше, та все ж він цілком, чи не цілком, але все ж підходить і для нашого випадку.  
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+1
introvert
Даяна сама доброта, подбала про воз`єднання болотного сімейства на корті. Мабуть любить мильні опери більше за співи. Та й усе її життя останнім часом нагадує суцільну санту-барбару, в якій немає місця спорту. Не здивувався би, якби вони з Мудриком виявились не лише братом та сестрою по розуму, а розлученими в дитинстві індійськими близнюками.
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+1
alex55
корова. вести в первом сете 5-1 и отдать всё, еще и кому. бездарность.
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+1
C.Пеклов
Побачив,як Даяся закапувала краплі в очі,в перерві між геймами,я згадав,як ще роки три тому,писав,що в нех поганий зір й що їй треба окуляри чи лінзи.Хиба так можна робити під час матчу?!Від крапель зіниці розширюються й людина хвилин 30-40 дуже погано бачить!Мені здається,що із-за зіркової хвороби,вона не хоче нікого слухати,а тут ще й несподіваний успіх на АО,сприяв цієй тупої впевненості.Жаль ,могла ж стати топом...
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+1
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Олександр Науменко
Бездумна гра, без плану, без жодного натяку на якийсь інтелект, наче механічна лялька. Болотна сама не зрозуміла, як перемогла. До потуги китайози вже недалеко.
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0
Orion-V
Відсторонити від міжнародних змагань. Навіщо дозволяти ганьбити Україну!
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-1
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