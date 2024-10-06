Цуренко за 2 часа одолела россиянку и вышла в основу супертурнира в Ухане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 88) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Пекин).

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла «нейтралку» Эрику Андрееву за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. Квалификация

Эрика Андреева [6] – Леся Цуренко (Украина) [14] – 6:7 (3:7), 5:7

Это была первая встреча соперниц.

Цуренко впервые с февраля 2024 года сумела выиграть 2 матча подряд. Тогда она добралась до 3-го раунда основной сетки соревнований в Дохе, где снялась перед поединком с Осакой.

В первом раунде отбора украинка выиграла у Линди Фругвиртовой. Соперницу в 1/32 финала Леся узнает позже.

Цуренко выступает на тысячнике в Ухане впервые с 2018 года. Ее лучшим результатом на этих кортах является 2-й круг в 2017.