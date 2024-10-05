WTA05 октября 2024, 14:42 | Обновлено 05 октября 2024, 14:43
335
3
Впервые за два месяца. Цуренко одержала победу на крупном турнире
Леся выиграла в двух сетах
05 октября 2024, 14:42 | Обновлено 05 октября 2024, 14:43
335
3
Украинская теннисистка Леся Цуренко начала выступления на крупном турнире WTA 1000 в китайском Ухане. Спортсменка в первом круге квалификации в двух сетах одолела представительницу Чехии Линду Фругвиртову.
Цуренко одержала первую победу с августа, прервав серию из шести поражений.
В финале квалификации Леся сыграет против Эрики Андреевой.
Ухань. Квалификация
Леся Цуренко (Украина, 14) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 6:4, 6:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2024, 11:48 5
Пономарев не рвется с командой в еврокубки
Футбол | 04 октября 2024, 16:46 29
Отошел в вечность бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков
Футбол | 05.10.2024, 08:33
Теннис | 04.10.2024, 16:33
Футбол | 04.10.2024, 18:30
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2024, 20:23 21
03.10.2024, 21:57 3
04.10.2024, 07:48 1
03.10.2024, 16:49 1
Футзал
03.10.2024, 15:00 106
03.10.2024, 11:55
03.10.2024, 18:21 1
Поневіряння Фругвіртової чимось нагадують фальстарт на дорослому рівні Марти. Дебют Лінди в турі був ще більш яскравим, тож, гадаю, ще видереться з ями. Якщо причини спаду не фізіологічні.