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WTA
05 октября 2024, 14:42 | Обновлено 05 октября 2024, 14:43
335
3

Впервые за два месяца. Цуренко одержала победу на крупном турнире

Леся выиграла в двух сетах

05 октября 2024, 14:42 | Обновлено 05 октября 2024, 14:43
335
3
Впервые за два месяца. Цуренко одержала победу на крупном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко начала выступления на крупном турнире WTA 1000 в китайском Ухане. Спортсменка в первом круге квалификации в двух сетах одолела представительницу Чехии Линду Фругвиртову.

Цуренко одержала первую победу с августа, прервав серию из шести поражений.

В финале квалификации Леся сыграет против Эрики Андреевой.

Ухань. Квалификация

Леся Цуренко (Украина, 14) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 6:4, 6:1

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Леся Цуренко Линда Фругвиртова WTA Ухань
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Чеський фрухт виявився Лесі по зубам,молодець!
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0
mevast
Є ще сили у Лесі грати в основі.
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0
introvert
Якби робилися ставки на те, чи викличе гравець по ходу гри на корт фізіо, на Лесю буки би їх не приймали. Але бідолашну Лінду на досвіді розібрала на запчастини так, шо ту аж шкода стало.
Поневіряння Фругвіртової чимось нагадують фальстарт на дорослому рівні Марти. Дебют Лінди в турі був ще більш яскравим, тож, гадаю, ще видереться з ями. Якщо причини спаду не фізіологічні.
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