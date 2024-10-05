Впервые за два месяца. Цуренко одержала победу на крупном турнире

Украинская теннисистка Леся Цуренко начала выступления на крупном турнире WTA 1000 в китайском Ухане. Спортсменка в первом круге квалификации в двух сетах одолела представительницу Чехии Линду Фругвиртову.

Цуренко одержала первую победу с августа, прервав серию из шести поражений.

В финале квалификации Леся сыграет против Эрики Андреевой.

Ухань. Квалификация

Леся Цуренко (Украина, 14) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 6:4, 6:1