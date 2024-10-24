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  4. ВИДЕО. «Теперь могу легко дышать». Ястремская перенесла операцию
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24 октября 2024, 02:53 |
102
0

ВИДЕО. «Теперь могу легко дышать». Ястремская перенесла операцию

Даяне сделали операцию на носу

24 октября 2024, 02:53 |
102
0
ВИДЕО. «Теперь могу легко дышать». Ястремская перенесла операцию
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 34) перенесла операцию на носу.

Об этом 24-летняя украинка сообщила в своем Instagram, опубликовал соответствующее видео из клиники:

«Благодарю моего врача за невероятную заботу, внимание и профессионализм. Ваша поддержка для меня очень много значит. Это был важный шаг для моего здоровья, теперь я могу очень хорошо дышать, и я благодарна, что этот шаг сделан», – написала Ястремская.

Даяна уже завершила сезон 2024 года. Сейчас лузстрик Ястремской составляет 7 матчей.

ВИДЕО. «Теперь могу легко дышать». Ястремская перенесла операцию

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видео операция Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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