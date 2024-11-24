Испания24 ноября 2024, 18:08 |
1734
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Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на игру против Леганеса
Команды сыграют матч 14-го тура Ла Лиги
24 ноября 2024, 18:08 |
1734
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24 ноября в 19:30 состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».
Игра пройдет на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке» в Леганесе.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч. Украинский вратарь сливочных Андрей Лунин начнет игру на скамейке для запасных.
Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2024
🆚 @CDLeganes@UnicajaBanco | #LeganésRealMadrid pic.twitter.com/XNSIBQuHFv
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