Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на игру против Леганеса

24 ноября в 19:30 состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».

Игра пройдет на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке» в Леганесе.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч. Украинский вратарь сливочных Андрей Лунин начнет игру на скамейке для запасных.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.