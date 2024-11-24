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Испания
24 ноября 2024, 18:08 |
1734
2

Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на игру против Леганеса

Команды сыграют матч 14-го тура Ла Лиги

24 ноября 2024, 18:08 |
1734
2
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на игру против Леганеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24 ноября в 19:30 состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».

Игра пройдет на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке» в Леганесе.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч. Украинский вратарь сливочных Андрей Лунин начнет игру на скамейке для запасных.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Жена Вальверде дозвизделась, его вообще в оборону посадили. Хыгыгы
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Saar
То його законне місце.
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