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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Родри заслужил Золотой мяч»
Испания
24 ноября 2024, 16:11 |
698
3

Флорентино ПЕРЕС: «Родри заслужил Золотой мяч»

Президент Реала уверен, что испанец должен был получить награду в позапрошлом сезоне

24 ноября 2024, 16:11 |
698
3
Флорентино ПЕРЕС: «Родри заслужил Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался о Золотом мяче 2024, который УЕФА вместе с L'Equipe отдали Родри, а не Винисиусу Жуниору:

«Родри – великий футболист. Мы его любим, но я хочу вам кое-что сказать.

Tuttosport сказал: – «Золотой мяч» должен был достаться кому-то из «Реала». В этом году они выплатили Родри компенсацию за его игру в прошлом сезоне [сезоне 2022/23].

Он заслужил «Золотой мяч», но не в этом году. Он заслужил его в прошлом сезоне, когда он выиграл требл с «Манчестер Сити», – рассказал Перес.

Флорентино также высказался и о новом формате Лиги чемпионов.

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Флорентино Перес Манчестер Сити Родри Винисиус Жуниор Золотой мяч Реал Мадрид
Даниил Агарков Источник: Marca
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Harun Bakircioğlu
"Tuttosport сказав.." Обманули, как они могли
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0
Harun Bakircioğlu
Понятно, что заслужил. Можно только восхититься, сколько он играл за Сити за 5 лет в АПЛ:
2020 - 2500 минут
2021 - 2750 минут
2022 - 2900 минут
2023 - 2900 минут
2024 - 2950 минут
Полный сезон 38 матчей без замен - 3400 минут. Он тупо трудоголик и незаменимый винтик в механизмах Гвардиолы.
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0
Wlad West
А неграм - золотой банан.
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-1
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