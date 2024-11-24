Флорентино ПЕРЕС: «Родри заслужил Золотой мяч»
Президент Реала уверен, что испанец должен был получить награду в позапрошлом сезоне
Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался о Золотом мяче 2024, который УЕФА вместе с L'Equipe отдали Родри, а не Винисиусу Жуниору:
«Родри – великий футболист. Мы его любим, но я хочу вам кое-что сказать.
Tuttosport сказал: – «Золотой мяч» должен был достаться кому-то из «Реала». В этом году они выплатили Родри компенсацию за его игру в прошлом сезоне [сезоне 2022/23].
Он заслужил «Золотой мяч», но не в этом году. Он заслужил его в прошлом сезоне, когда он выиграл требл с «Манчестер Сити», – рассказал Перес.
Флорентино также высказался и о новом формате Лиги чемпионов.
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Полный сезон 38 матчей без замен - 3400 минут. Он тупо трудоголик и незаменимый винтик в механизмах Гвардиолы.