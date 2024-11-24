Флорентино ПЕРЕС: «Родри заслужил Золотой мяч»

Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался о Золотом мяче 2024, который УЕФА вместе с L'Equipe отдали Родри, а не Винисиусу Жуниору:

«Родри – великий футболист. Мы его любим, но я хочу вам кое-что сказать.

Tuttosport сказал: – «Золотой мяч» должен был достаться кому-то из «Реала». В этом году они выплатили Родри компенсацию за его игру в прошлом сезоне [сезоне 2022/23].

Он заслужил «Золотой мяч», но не в этом году. Он заслужил его в прошлом сезоне, когда он выиграл требл с «Манчестер Сити», – рассказал Перес.

Флорентино также высказался и о новом формате Лиги чемпионов.