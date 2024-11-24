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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Новый формат Лиги чемпионов несправедлив»
Лига чемпионов
24 ноября 2024, 16:01 |
1177
1

Флорентино ПЕРЕС: «Новый формат Лиги чемпионов несправедлив»

Президент «Реала» высказался о количестве матчей в сезоне

24 ноября 2024, 16:01 |
1177
1
Флорентино ПЕРЕС: «Новый формат Лиги чемпионов несправедлив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о количестве матчей в сезоне и новом формате Лиги чемпионов:

«Новый формат Лиги чемпионов несправедлив, никто не понимает этого. С большим количеством игр стоимость каждой из них упала почти на 30%. Больше игр, но они стоят меньше. Это состязание вызовет энтузиазм только в конце, а не в начале. Кроме того, календарь вредит здоровью игроков, которые могут сыграть 82 игры. УЕФА и ФИФА добавили еще 14 собственных матчей, еще два месяца.

В мадридском «Реале» мы испытали семь травм крестообразных связок за последние пять месяцев. Это вредно для профессионалов, усугубляя травмы. В этом сезоне мы можем сыграть 82 игры! Это на 63% больше матчей, организованных УЕФА и ФИФА: с 22 до 36. Эта Лига уже имела девять кросс-брейков, так же, как и во всем прошлом. Специалисты указывают, что причиной является усталость. Матчи, кроме того, становятся более поздними, что усложняет игрокам отдых и восстановление».

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Флорентино Перес Реал Мадрид Лига чемпионов травма ФИФА УЕФА
Іван Распутін Источник: Sport.es
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