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  4. ФОТО. Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за американского теннисиста
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24 ноября 2024, 15:48 |
1445
2

ФОТО. Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за американского теннисиста

Мэдисон Киз и Бьорн Фратанджело сыграли свадьбу

24 ноября 2024, 15:48 |
1445
2
ФОТО. Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за американского теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Бьорн Фратанджело

Бывшая седьмая ракетка мира Мэдисон Киз (США, WTA 21) вышла замуж за американского теннисиста Бьорна Фратанджело.

На свадьбу влюбленной пары пришли и другие американки из Тура: Джессика Пегула, Слоан Стивенс, Тейлор Таунсенд, Дезире Кравчик, Дженнифер Брэди.

Мэдисон и Бьорн начали романтические отношения в 2017, а в декабре прошлого года объявили о помолвке.

Фратанджело официально еще не завершил карьеру, но свой последний матч он провел в августе 2023 года.

ФОТО. Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за американского теннисиста

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Muskrat2
Кожній парі по харі, як казав довгоносик. 
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GloryUkraine
Щось він психанув з одруженням.😉
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