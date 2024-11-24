ФОТО. Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за американского теннисиста
Мэдисон Киз и Бьорн Фратанджело сыграли свадьбу
Бывшая седьмая ракетка мира Мэдисон Киз (США, WTA 21) вышла замуж за американского теннисиста Бьорна Фратанджело.
На свадьбу влюбленной пары пришли и другие американки из Тура: Джессика Пегула, Слоан Стивенс, Тейлор Таунсенд, Дезире Кравчик, Дженнифер Брэди.
Мэдисон и Бьорн начали романтические отношения в 2017, а в декабре прошлого года объявили о помолвке.
Фратанджело официально еще не завершил карьеру, но свой последний матч он провел в августе 2023 года.
ФОТО. Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за американского теннисиста
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