Бывшая седьмая ракетка мира Мэдисон Киз (США, WTA 21) вышла замуж за американского теннисиста Бьорна Фратанджело.

На свадьбу влюбленной пары пришли и другие американки из Тура: Джессика Пегула, Слоан Стивенс, Тейлор Таунсенд, Дезире Кравчик, Дженнифер Брэди.

Мэдисон и Бьорн начали романтические отношения в 2017, а в декабре прошлого года объявили о помолвке.

Фратанджело официально еще не завершил карьеру, но свой последний матч он провел в августе 2023 года.

ФОТО. Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за американского теннисиста