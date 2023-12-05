ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха

Известная американская теннисистка Мэдисон Киз выложила совместные фото со своим женихом.

«Наконец-то у нас есть несколько совместных фотографий», – подписала снимки спортсменка.

Отметим, что женихом Мэдисон является бывшим №99 ATP Бьорн Фратанджело. Они объявили о помолвке в марте.

В текущем сезоне Киз заработала $2,406,458 призовых. Сейчас она занимает 12 позицию в мировом рейтинге.