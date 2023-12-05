Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха
WTA
05 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:00
999
2

ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха

Американская теннисистка рада, что у пары появились совместные фотографии

05 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:00
999
2
ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Известная американская теннисистка Мэдисон Киз выложила совместные фото со своим женихом.

«Наконец-то у нас есть несколько совместных фотографий», – подписала снимки спортсменка.

Отметим, что женихом Мэдисон является бывшим №99 ATP Бьорн Фратанджело. Они объявили о помолвке в марте.

В текущем сезоне Киз заработала $2,406,458 призовых. Сейчас она занимает 12 позицию в мировом рейтинге.

По теме:
ФОТО. Теннисист с самым яркими именем в истории спорта женился
Лунин поздравил Беллингема с получением награды Golden Boy 2023
ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023
Мэдисон Киз фото lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Теннис | 03 декабря 2023, 11:35 4
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»

Вероника Мирошниченко выиграла турнир ITF W40 в Веракрусе

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили»
Теннис | 05 декабря 2023, 09:45 2
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили»
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили»

Бывший украинский теннисист рассказал, почему тяжело воевать с рф

Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Футбол | 04.12.2023, 15:10
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04.12.2023, 18:45
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Другие виды | 05.12.2023, 06:27
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
перша фотка Медісон ульот)))))))
Ответить
0
potemkin78
ох тыж, предупреждать надо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
03.12.2023, 15:32 3
Футбол
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
03.12.2023, 10:42 3
Бокс
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 44
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 14
Футбол
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
04.12.2023, 04:09 10
Теннис
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем