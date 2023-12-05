WTA05 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:00
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ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха
Американская теннисистка рада, что у пары появились совместные фотографии
05 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:00
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Известная американская теннисистка Мэдисон Киз выложила совместные фото со своим женихом.
«Наконец-то у нас есть несколько совместных фотографий», – подписала снимки спортсменка.
Отметим, что женихом Мэдисон является бывшим №99 ATP Бьорн Фратанджело. Они объявили о помолвке в марте.
В текущем сезоне Киз заработала $2,406,458 призовых. Сейчас она занимает 12 позицию в мировом рейтинге.
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Комментарии 2
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перша фотка Медісон ульот)))))))
ох тыж, предупреждать надо
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