«У меня был сильно придавлен спинной мозг». Чоботенко – о своей травме

Защитник «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал свою травму, полученную в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Кривбасса»:

– Расскажи, пожалуйста, ты был в Германии, почему?

– Делали операцию на спине, удаляли межпозвонковую грыжу.

– Без операции нельзя было обойтись?

– Я хотел без операции, но сделали одну процедуру и сказали, что если после нее будут те же симптомы, то надо делать операцию. У меня был сильно придавлен спинной мозг. Поэтому отнимало левую ногу, надо было делать, потому что в будущем, даже если бы мы убрали эти симптомы, которые были, они меня тревожили.

– Когда это все произошло, или началось, помню, что после 1 тайма кубкового матча тебя заменили?

– Перед игрой почувствовал, что немного отдает в ногу, мне сделали укол. Вышел на игру, но в 1 тайме сильно уже начало болеть, отнимать ногу и забиваться икроножную мышцу. Попросил тренерский штаб, чтобы заменили, потому что началось что-то не то, такого еще не было.

– Как ты сейчас чувствуешь себя? И собственно как происходит твое восстановление, из чего состоит? Что тебе можно? Что тебе нельзя?

– Недавно вернулся, только сейчас делаю физиопроцедуры. Сейчас только физио-процедуры, мне в следующей неделе снимают швы и мы приступим к работе в зале бассейна и там по плану. Ну, это к физиотерапевтам, которых я лично не знаю. Знаю, что зал и бассейн будет у меня точно. Плюс физиопроцедуры, сейчас чувствую себя хорошо. После операции, удалили эту проблему и стало гораздо лучше. Единственное, что осталось – боль по нерву, но сказали, что это нормально. Надо, чтобы нерв этот восстановился, нужно пару недель, чтобы уже ничего не чувствовал, но уже гораздо лучше.

– В этом году уже не сыграешь?

– В этом году, к сожалению, точно нет уже готовлюсь непосредственно на сборы из команды.

– Если брать оборону, то ты такой столб этой обороны всегда был того, что твой коллега рядом да всегда меняться, даме меняться правый защитник, левый защитник и Михайличенко переходил с фланга на фланг. А ты так постоянен был вот мне кажется, сейчас, насколько не знаю, смотрит на это все и уверенно чувствовать, что команда будет уверенно играть в твое отсутствие.

– Стараюсь подсказывать, несмотря на травму, я сейчас на каждой тренировке. Следю за каждой тренировкой хочу быть поближе к команде. Буду от себя делать все, чем могу помочь непосредственно вне поля.