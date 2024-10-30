Настоящий бой. Полесье выбило Кривбасс из Кубка Украины

30 октября в 1/8 финала Кубка Украины житомирское «Полесье» принимало криворожский «Кривбасс».

Гости начали эту игру довольно агрессивно. На 17-й минуте Максим Задерака вывел «Кривбасс» вперед.

Далее игроки житомирского «Полесья» выравняли игру, а под занавес первого тайма захватили инициативу. Это помогло Сергею Чоботенко сравнять счет в этом матче.

На второй тайм главный тренер «Полесья» Имад Ашур выпустил новых игроков. Это помогло команде более остро действовать на острие атаки.

Игроки «Кривбасса» также не отсиживались в защите. Как говорится, игра шла до забитого мяча.

На 72-й минуте удача улыбнулась Алексею Гуцуляку, который вывел «Полесье» вперед. Итог – 2:1.

Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября

«Полесье» – «Кривбас» – 2:1

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 - Задерака, 17.