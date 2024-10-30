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Кубок Украины
Полесье
30.10.2024 15:30 – FT 2 : 1
Кривбасс
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Кубок Украины
30 октября 2024, 17:30 | Обновлено 30 октября 2024, 17:46
944
3

Настоящий бой. Полесье выбило Кривбасс из Кубка Украины

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 17:30 | Обновлено 30 октября 2024, 17:46
944
3
Настоящий бой. Полесье выбило Кривбасс из Кубка Украины
УПЛ. Полесье – Кривбасс

30 октября в 1/8 финала Кубка Украины житомирское «Полесье» принимало криворожский «Кривбасс».

Гости начали эту игру довольно агрессивно. На 17-й минуте Максим Задерака вывел «Кривбасс» вперед.

Далее игроки житомирского «Полесья» выравняли игру, а под занавес первого тайма захватили инициативу. Это помогло Сергею Чоботенко сравнять счет в этом матче.

На второй тайм главный тренер «Полесья» Имад Ашур выпустил новых игроков. Это помогло команде более остро действовать на острие атаки.

Игроки «Кривбасса» также не отсиживались в защите. Как говорится, игра шла до забитого мяча.

На 72-й минуте удача улыбнулась Алексею Гуцуляку, который вывел «Полесье» вперед. Итог – 2:1.

Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября

«Полесье» – «Кривбас» – 2:1

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 - Задерака, 17.

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Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Алексей Гуцуляк Максим Задерака
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 3
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valerafan1
А Полісся за два кубкових роки хоч раз грало на виїзді? Всі матчі вдома. Оце так ФАРТ. Да, пане Буткевич?
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0
adidas777
Класний кубковий матч!Команди билися до останнього!
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0
maxno
Отскок полесья в конце матча повезло что штанга сыграла за них . Про все моменты нужно говорить . А не как получиться .
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0
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