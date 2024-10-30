Полесье – Кривбасс – 2:1. Волки идут дальше. Видео голов и обзор
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30 октября состоялись матчи на стадии 1/8 финала Кубка Украины.
«Полесье» на «Центральном» стадионе в Житомире встретилось с криворожским «Кривбассом».
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Первым вперед вышел криворожский клуб. На 17-й минуте Максим Задерака открыл счет на табло. Хозяева успели ответить голом еще до перерыва. Отличился Сергей Чоботенко. Во втором тайме равенство держалось до 72-й минуты. Поразил ворота «Кривбасса» Алексей Гуцуляк, удар которого принес клубу победу.
Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября
«Полесье» – «Кривбас» – 2:1
Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 - Задерака, 17
Видеообзор матча:
События матча
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