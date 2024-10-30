Полесье – Кривбасс – 2:1. Волки идут дальше. Видео голов и обзор

30 октября состоялись матчи на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

«Полесье» на «Центральном» стадионе в Житомире встретилось с криворожским «Кривбассом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первым вперед вышел криворожский клуб. На 17-й минуте Максим Задерака открыл счет на табло. Хозяева успели ответить голом еще до перерыва. Отличился Сергей Чоботенко. Во втором тайме равенство держалось до 72-й минуты. Поразил ворота «Кривбасса» Алексей Гуцуляк, удар которого принес клубу победу.

Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября

«Полесье» – «Кривбас» – 2:1

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 - Задерака, 17

Видеообзор матча: