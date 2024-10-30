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Кубок Украины
Полесье
30.10.2024 15:30 – FT 2 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 22:13 | Обновлено 30 октября 2024, 22:34
98
0

Полесье – Кривбасс – 2:1. Волки идут дальше. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 22:13 | Обновлено 30 октября 2024, 22:34
98
0
Полесье – Кривбасс – 2:1. Волки идут дальше. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

30 октября состоялись матчи на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

«Полесье» на «Центральном» стадионе в Житомире встретилось с криворожским «Кривбассом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первым вперед вышел криворожский клуб. На 17-й минуте Максим Задерака открыл счет на табло. Хозяева успели ответить голом еще до перерыва. Отличился Сергей Чоботенко. Во втором тайме равенство держалось до 72-й минуты. Поразил ворота «Кривбасса» Алексей Гуцуляк, удар которого принес клубу победу.

Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября

«Полесье» – «Кривбас» – 2:1

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 - Задерака, 17

Видеообзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Чоботенко (Полесье).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Кубок Украины по футболу Полесье - Кривбасс видео голов и обзор Сергей Чоботенко Максим Задерака Алексей Гуцуляк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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