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Кубок Украины
30 октября 2024, 12:04 |
135
0

Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 октября в 15:30 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 12:04 |
135
0
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча между командами Полесье и Кривбасс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября. Житомир, Центральный городской стадион

  • 15:30. Полесье – Кривбасс

Главный судья – Омельченко Александр (Славянск)

Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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