Кубок Украины30 октября 2024, 12:04 |
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Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
30 октября в 15:30 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины
30 октября 2024, 12:04 |
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30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча между командами Полесье и Кривбасс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/8 финала
30 октября. Житомир, Центральный городской стадион
- 15:30. Полесье – Кривбасс
Главный судья – Омельченко Александр (Славянск)
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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