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24 ноября 2024, 07:26 |
1265
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо

Похоже, что звезда Барселоны и сборной Испании нашел новое увлечение

24 ноября 2024, 07:26 |
1265
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо
Instagram. Анна Дженьосо

Нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямала связывают с итальянской моделью Анной Дженьосо.

Девушка проживает в Милане, но болеет за «Наполи» и персонально за Хвичу Кварацхелию.

Она – студентка, которая занимается моделлингом уже продолжительное время, сумев накопить впечатляющие 571 тысячу фолловеров в Instagram и 804 тысячи в TikTok. Девушка мечтает о карьере актрисы.

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Сообщается, что Анна дружит с нападающим «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом и познакомилась с Ламином летом в Марбелье, куда Ямал приехал к своему другу после расставания со своей бывшей девушкой Алекс Падильей.

Тем не менее, кажется, что сейчас Ламин может урвать ещё более роскошную красавицу:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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